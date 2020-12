Stellaris Console Edition: MegaCorp-Erweiterung ab 26. Januar erhältlich

PC XOne PS4 Linux MacOS

Paradox Interactive gab heute bekannt, dass Megacorp im Rahmen des dritten Expansion Pass ab 26. Januar 2021 für Stellaris: Console Edition erhältlich sein wird. Der DLC wird euch auch auf der Konsole die Macht geben, eure Föderation in eine neue Ära voll Opulenz und Luxus oder in ein Zeitalter von Armut und wirtschaftlicher Sklaverei in galaktischem Ausmaß zu führen.

Die Erweiterung bietet euch folgende Inhalte:

Unternehmenskultur: Spitzenmanager und andere hohe Tiere der Führungsetage einer MegaCorp können galaxisweit mit einer Vielzahl von neuen Zivilisationen geschäftlich tätig werden. Durch den Bau von Niederlassungen auf Planeten innerhalb von Imperien, mit denen sie Handelsabkommen haben, kann die MegaCorp einen Teil des Handelswertes des Planeten zu ihrem eigenen Netzwerk hinzufügen. Mit dem neuen Regierungstyp "Corporate Authority" könnt ihr ein finanzielles Machtzentrum aufbauen und den galaktischen Handel dominieren.

Weltstadt: Mit Ecumenopolis erhöht ihr die Bevölkerungsdichte von Kernwelten auf Proportionen, die "zu groß zum Scheitern" sind, um schließlich eine Megastadt zu schaffen, die sich über mehrere Planeten erstreckt.

Karawanenflotten: Ihr solltet euch vor den lästigen Karawanern, nomadischen Händlern, die sich auf dem schmalen Grat zwischen Verkäufer und Betrüger bewegen, in Acht nehmen.M

Mehr Megastrukturen: Die Finanzabteilung hat das Budget für eigene glorreiche Materie-Dekompressoren, Mega-Art-Anlagen oder strategische Koordinationszentren genehmigt! Ihr habt grünes Licht, damit neue Skalierungsmöglichkeiten für eure Megalopolis zu erwerben.

Galaktischer Sklavenmarkt: Ihr erwerbt und entsorgt Arbeitskräfte im industriellen Maßstab. Dabei liegt es an euch, ob ihr den Sklaven die Freiheit schenkt oder sie wie Nutztiere ausbeutet.

Der VIP-Status bringt Vorteile: Als VIP haltet ihr eure Wirtschaft wettbewerbsfähig in einer Halsabschneider-Galaxie mit zusätzlichen Aufstiegsvorteilen.

Berater und Musik: Die Erweiterung bietet drei zusätzliche Berater und vier Musiktitel, welche euch dabei begleiten, die Galaxie zu erobern.

Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Story-Trailer zu MegaCorp anschauen. Ein guter Startpunkt für Stellaris auf GamersGlobal ist auch unser aktueller Test der PC-Version, Stellaris (2020).