PM: IMMORTALS FENYX RISING ERHÄLT EIN EPISCHES PACK AUS CARTOON NETWORKS ADVENTURE TIME (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 17. Dezember 2020 – Ubisoft® präsentiert ein spannendes Crossover für das Character-Pack, das von Cartoon Networks Adventure Time inspiriert wurde. Das Pack ist ab sofort für Spieler verfügbar, die in Immortals Fenyx Rising™ so richtig draufhauen wollen. Immortals Fenyx Rising ist auf Stadia, PlayStation®4, Xbox-Gerätefamilie (einschließlich Xbox One X), Nintendo Switch™, Epic Games und im Ubisoft Store erhältlich. Das Spiel ist ebenfalls auf PlayStation®5 und Xbox Series X, sowie auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft*, spielbar.

Der Trailer zum Character-Pack kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Das Character-Pack kann im In-Game-Store erworben werden und enthält folgende Inhalte:

Entwickelt von Ubisoft Quebec, den Machern von Assassin’s Creed Odyssey, ist Immortals Fenyx Rising eine spannende neue Marke, die mythologische Abenteuer zu neuen Höhen verhilft.** Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen.

Die mit dem Emmy®- und Peabody-Preis ausgezeichnete Serie Adventure Time von Cartoon Network stellt Zuschauern die unwahrscheinlichen Helden und Kumpel Finn und Jake vor, die das mystische Land Ooo durchqueren und seinen farbenfrohen Bewohnern begegnen. Unsere Helden, die besten Freunde, befinden sich immer wieder inmitten von herzzerreißenden Eskapaden. Finn, ein albernes Kind mit einem tollen Hut, und Jake, ein frecher Hund mit einem großen, freundlichen Herzen, sind durch dick und dünn voneinander abhängig. Die von Pendelton Ward kreierte und von den Cartoon Network Studios produzierte bahnbrechende Serie wurde 2018 nach 10 Staffeln bei Cartoon Network fertiggestellt.

About Cartoon Network

Cartoon Network is a division of WarnerMedia and the #1 global animated series network, offering the best in original content for kids and families with such hits as Ben 10, Craig of the Creek, DC Super Hero Girls, Steven Universe, The Amazing World of Gumball, Teen Titans Go!, Victor and Valentino, and more. Seen in 187 countries, over 450 million homes and in 33 languages, Cartoon Network inspires the next generation of creators and innovators by engaging its audience at the intersection of creativity and technology. Its award-winning pro-social initiatives, Stop Bullying: Speak Up and CN Buddy Network are acknowledged and often used resources for kids and adults looking for tools that can assist in dealing with the ongoing issue of bullying.