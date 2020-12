PM: ASSASSIN’S CREED® VALHALLA: JUL-SAISON STARTET HEUTE MIT KOSTENLOSEN INHALTEN (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 17. Dezember 2020 – Ubisoft gab heute bekannt, dass die „Jul-Saison“, die erste Saison von Assassin‘s Creed® Valhalla, ab sofort verfügbar ist. Sie dauert drei Monate und bietet exklusive, erzählerische Inhalte und In-Game-Events, die allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen. Ab heute können die Spieler den Winter im Rahmen des Julfestes mit neuen Herausforderungen und Belohnungen feiern.

Die neuen Seasons, die für Assassin’s Creed Valhalla erscheinen werden, bereichern das Post-Launch-Erlebnis das ganze Jahr 2021 hindurch, und werden eine Vielzahl neuer kostenloser Inhalte für alle Spieler bereitstellen, die sich auf das Gameplay und die Entwicklung der Spielwelt fokussieren. Die Updates werden zu verschiedenen Zeitpunkten, während der Saison, veröffentlicht.

Die Jul-Saison, lädt die Spieler zum Julfest ein. Dieses In-Game-Event findet in einem speziellen Bereich der Siedlung statt und kann noch bis zum 7. Januar entdeckt werden. Während des Julfestes können die Spieler an den Feierlichkeiten mit einem neuen Trinkspiel, einem Bogenschießen-Minispiel, einem Faustkampfturnier und zwei neuen Charakterquests teilnehmen. Darüber hinaus können Spieler exklusive Belohnungen erhalten, darunter ein neues Ausrüstungsset, Siedlungsdekorationen und vieles mehr.

Um an dem Julfest teilzunehmen, müssen die Spieler England erreichen und einen der ersten Erzählbögen abschließen, entweder Grantebridgescire oder Ledecestrescire. Das Festival wird dann automatisch ausgelöst, wenn Spieler die Siedlung besuchen.

Das echte Ravensthorpe (Einwohner 498*) feiert ebenfalls den Launch der Season 1 zusammen mit Lord of the Manor, Charlie Reeve, und eröffnet den einwöchigen Valhalliday. Bis zum 24. Dezember serviert der örtliche Chequers Pub und der Village Shop im Zentrum des Dorfes den Gästen ein Takeaway-Menü zum Thema Assassin’s Creed Valhalla. Anschließend spendet Ubisoft zur Unterstützung des Spielplatzprojektes von Ravensthorpe, sowie anderer Gemeindeprojekte, eine Summe von 5.000 US-Dollar.

Ein zweites Update wird im Februar weitere Inhalte zur Jul-Saison bringen:

Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Montreal**, bietetAssassin'sCreedValhallaSpielern die fesselnde Erfahrung als Eivor, ein legendärer Wikinger-Räuber/einelegendäreWikinger-Räuberin, in einer wunderschönen,geheimnisvollenundoffenen Weltmit Englands als Kulisse im finsteren Mittelalter, zu spielen. Die Spieler können die Vorteile neuer Features nutzen, darunter Raubzüge, Waffen-Doppelschwingen und Siedlungsbau, sowie ein überarbeitetes Fortschritts- und Ausrüstungs-Upgrade-System. Politische Allianzen, Kampf- und Dialogentscheidungen können die Welt von Assassin‘s Creed Valhalla beeinflussen. Daher müssen die Spieler mit Bedacht wählen, um das Zuhause ihres Clans und ihre Zukunft zu schützen.

Wer mehr über die Entstehung und Recherchen zu Assassin’s Creed Valhalla wissen möchte, für den lohnt sich folgendes Video: https://youtu.be/MoBgPHgEidw

Assassin'sCreedValhallaist auf Xbox Series X, Xbox Series S, XboxOne, PlayStation®5, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store, sowie Stadia, Amazon Luna und dem Abo-Service von Ubisoft, Ubisoft+ verfügbar. ***

