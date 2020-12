PM: JUST DANCE® 2021 BRINGT EINE TANZENDE MÄRCHENGESCHICHTE MIT EINER NEUEN SEASON: „ONCE UPON A DANCE“ (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 17. Dezember 2020 – Ubisoft® hat heute ein neues Inhaltsupdate für Just Dance® 2021, den neuesten Teil der erfolgreichsten Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*, angekündigt, um die kommende Season zu feiern. Dieses Update bietet allen, die Just Dance 2021 besitzen, kostenlose neue Inhalte, einschließlich Premium Songs für begrenzte Zeit und Online-Wettbewerbe, sowie auch exklusive und legendäre Songs, welche über Just Dance Unlimited**, den Dance-on-Demand-Streaming-Service, zugänglich sind.

Der Trailer zur neuen Season kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden.

Die erste Season Once Upon a Dance liefert eine bezaubernde Märchenreise, die Augen zum Strahlen bringt. Zwischen der Urlaubsstimmung und der Magie der Geschichten, die Kindheiten geprägt haben, können Spieler*Innen mit ihren Lieben feiern und tanzen. Es wird einen Teil 1 und Teil 2 der Saison in Just Dance 2021 geben.

Teil 1 wird vom 17. bis 31. Dezember verfügbar sein und bis zum Ende des Events zwei legendäre Songs für Just Dance 2021 bringen***: „Love is All“ von The Sunlight Shakers und „Dancing Queen“ von ABBA. Der Song "The Fox (What Does the Fox Say?”) Von Ylvis wird ebenfalls als Teil des Events am 24. Dezember zu Just Dance Unlimited**** hinzugefügt. Alle Songs sind mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abonnement oder einer aktiven Testversion zugänglich.

Teil 2 findet vom 14. Januar bis 4. Februar statt und bringt eine neue Wiedergabeliste, drei exklusive Songs und drei Hits aus vorherigen Jahren, die über Just Dance 2021 mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abonnement oder einer aktiven Testversion zugänglich sind. Neben den Neuerscheinungen können die Spieler*Innen sich auf die Rückkehr von drei Lieblingssongs der Fans freuen:

Zusammen mit der Veröffentlichung von „Once Upon a Dance“ starten kostenlose Events auf dem World Dance Floor, dem Online-Modus von Just Dance.

Die neuesten Informationen zu Just Dance 2021, der Just Dance Controller App oder Just Dance Unlimited gibt es unter justdancegame.com

Folge auf Twitter @justdancegame mit dem Hashtag #JustDance2021 oder auf Instagram @justdance_de sowie Tik Tok @justdance_de

Just Dance 2021 ist bereits für Nintendo Switch™, der Xbox One-Gerätefamilie, einschließlich Xbox One X und Xbox Series S | X, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, PlayStation®5 und Google Stadia zur Verfügung.

Demo zu Just Dance 2021:

Zudem ist eine Demo verfügbar, dank der jeder kostenlos das neue Just Dance 2021 mit zwei Songs ausprobieren kann: „Rain On Me“ von Lady Gaga & Ariana Grande und „Paca Dance“ von der Just Dance Band.

*Quelle: NPD, GfK & GSD – August 2017

**Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher Abonnementdienst, der über Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020 und Just Dance 2021 verfügbar ist

***kostenlos für zwei Woche für alle Just Dance 2021 Spieler.

**About Just Dance Unlimited

With Just Dance Unlimited, get access to a diverse catalogue of more than 600 songs and exclusive new content every month, including international and local artists, along with great updates and community challenges all year long via Just Dance® 2021, and to over 400 songs via Just Dance® 2020, Just Dance® 2019, Just Dance® 2018, Just Dance® 2017 and Just Dance® 2016 for the duration of your subscription. Mit jeder Just Dance 2021-Kopie ist eine einmonatige kostenlose Testversion verfügbar. Internetverbindung erforderlich.

About Just Dance Controller App

The free Just Dance Controller App enables players to use their smartphone to play the game without any peripherals or added console cameras. Available on all platforms, the Just Dance® Controller App makes the game more accessible for current-gen and next-gen owners with its phone-scoring technology, which allows up to six players to dance without any additional accessories, available for free on iOS and Android™.