Epic Games Store Feiertagsaktion: Kostenloses Spiel vom 18.12.2020 [U.]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 18.12.2020

Am heutigen Tag könnt ihr Oddworld - New 'n' Tasty umsonst in eure Bibliothek beim Epic Games Store holen. New'n'Tasty ist ein von Grund auf neu in Unity entwickeltes Remake von Oddworld - Abe's Odyssey.

Originalmeldung vom 17. Dezember 2020 um 17:57 Uhr

Der Epic Games Store hat die diesjährigen Feiertagsangebote zu Weihnachten eingeläutet. So sind zahlreiche Titel im Shop reduziert. Auf der Hauptseite des Stores könnt ihr zudem aktuell einen Gutschein im Wert von 10 Euro (einlösbar ab Mindestbestellwert 15 Euro) abholen, wenn ihr bei eurem Epic-Games-Konto eingeloggt seid. Der Gutschein ist bis zum Ende des Sales am 7. Januar 2021 gültig.

Im Rahmen der Aktion wird zudem ab heute, den 17.12.2020, 15 Tage lang täglich ein neues Spiel um 17 Uhr hiesiger Zeit für 24 Stunden kostenlos im Store angeboten.