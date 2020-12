PM: Heutiges Update zu Sackboy: A Big Adventure führt Online-Multiplayer ein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute hält im Rahmen eines neuen Updates das Online-Spiel Einzug bei Sackboy: A Big Adventure.* Und damit eine neue Gelegenheit, den chaotischen Slapstick-Multiplayer-Spaß von Sackboys neuestem Abenteuer zu erleben!

Vom ersten Tag dieses Projekts an war es unser Ziel, den Spielern ein überragendes Einzelspieler-Plattformerlebnis zu bieten. Aber … wir wollten, dass ihr dieses Erlebnis noch toppen könnt, indem ihr eure Freunde daran teilhaben lasst.

Video abspielen

Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, euch von den Funktionen und Inhalten zu erzählen, auf die ihr euch bei eurem Koop-Abenteuer freuen könnt.

Ihr könnt Sackboys gesamtes Abenteuer von Anfang bis Ende gemeinsam mit bis zu drei Freunden spielen. Und wir haben auch zehn spezielle Teamarbeit-Levels eingebaut, die nur durch Zusammenarbeit zu bewältigen sind. Es gibt zwei Teamarbeit-Levels in jeder der fünf Welten des Hauptspiels. In diesen exklusiven Multiplayer-Stufen müsst ihr mit eurem Team zusammenarbeiten, euch koordinieren und miteinander kommunizieren, um euer Ziel zu erreichen. Und rechnet damit, dass irgendwann alles schiefgeht – oft mit urkomischen Folgen.

Es gibt jede Menge Multiplayer-Moves, mit denen ihr euren Kameraden helfen oder auf die Nerven gehen könnt. Probiert doch mal aus, andere Spieler zu schlagen, zu greifen oder sie über den Haufen zu rollen. Und weicht dann schnell aus, bevor sie es euch heimzahlen. Und noch eine kleine Warnung: Nehmt euch in Acht, wenn ihr das Schwingdingsbums schwingt, solange andere Sack-Figuren in der Nähe sind. Ihr wollt doch niemandem Schaden zufügen … oder?

Neben diesen lustigen Möglichkeiten, eure Gefährten zu ärgern unterstützen, gibt es auch noch Teamwork-Emotionen wie Umarmungen, Abklatschen oder Bruststöße, mit denen ihr eure gegenseitige Wertschätzung zum Ausdruck bringen könnt. Teamwork-Emotionen könnt ihr mit Sammelschellen freischalten oder in Preisblasen finden. Rüstet euch in der Garderobe bei Zom Zom mit Teamwork-Emotionen aus und benutzt sie, indem ihr die Richtungstasten drückt, während euer Kumpel neben euch steht und ebenfalls die Richtungstasten drückt.

In den Levels gibt es Belohnungen für Bronze-, Silber- und Gold-Highscores. Im Multiplayer-Modus erhaltet (und verliert) ihr Punkte als Team. Wenn ihr richtig absahnen wollt, solltet ihr eure 2-fach-Multiplikatoren klug einsetzen, so viele Gegner wie möglich ausschalten und hochwertige Sammelobjekte aufheben. Wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr Unmengen Punkte abstauben! Es lohnt sich, denn wenn ihr es in die Rangliste schafft, bekommt jeder von euch Preise.

Was, wenn ihr ziemlich viel Zeit online damit verbringt, jemand anderem bei seinem Abenteuer zu helfen? Was passiert mit all den kostbaren, schwer verdienten Träumerkugeln, die ihr entdeckt habt? Keine Angst! Wenn ihr in euer eigenes Abenteuer zurückkehrt, wird euer Fortschritt mit in euer lokales Spiel übernommen. Eure schwer verdienten Kugeln bleiben euch also erhalten.

Dieses Spiel macht irrsinnig viel Spaß im Multiplayer-Modus und wir wollten sicherstellen, dass so viele Leute wie möglich die Chance bekommen, es zusammen mit ihren Freunden zu spielen. Darum haben wir eine Unterstützung für PS4/PS5-Cross-Play integriert.*

Dieses neue Update dreht sich nicht nur um den Online-Multiplayer-Modus, sondern wir haben auch noch eine Option hinzugefügt, mit der ihr euren Abenteuer-Fortschritt von PS4 auf PS5 übertragen könnt. Dazu ladet ihr einfach Sackboy: A Big Adventure auf PS4, wählt im Pausemenü EXTRAS aus und folgt dann den Anweisungen.

Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch einen guten Einblick in den Multiplayer-Schabernack geben können, auf den ihr euch freuen dürft, wenn ihr mit Sackboy online geht. Wir werden das Spiel auch weiterhin mit Updates versorgen, um euch durch Änderungen und Verbesserungen das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.

Und zum Schluss: Wie ihr vielleicht wisst, spielt Musik eine große Rolle in Sackboy: A Big Adventure. Ihr müsst euch den Soundtrack wirklich anhören, sonst glaubt ihr es nicht. Und zeitgleich zum Start des Onlinespiels haben wir einen brandneuen Trailer über Sackboys Liebe zur Musik, zum Tanzen und zum Verkleiden zusammengestellt. Ich hoffe, er gefällt euch, und freue mich darauf, euch online zu sehen.

* Für den Online-Multiplayer-Modus sind eine Internetverbindung und ein PS Plus-Abonnement erforderlich. Bis auf Widerruf fallen regelmäßig Gebühren an. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms.