PM: ​Olija lichtet am 28. Januar den Anker und setzt Kurs in Richtung Abenteuer (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

​ Olija lichtet am 28. Januar den Anker und setzt Kurs in Richtung Abenteuer

Die furchtlose Crew von Skeleton Crew Studio und die Schiffbrüchigen Leichtmatrosen von Devolver Digital haben heute bekannt gegeben, dass das bezaubernde Action-Fantasy-Spiel Olija ​​bereit ist am 28. Januar ein episches Abenteuer auf PlayStation 4, Xbox One, PC and Nintendo Switch zu beginnen. Labt euch am hervorragenden, neuen Gameplay-Trailer und packt euren Seesack um für den Launch bereit zu sein.

Olija ist ein Spiel über die Suche Faradays, eines Mannes, der Schiffbruch erlitt und nun in dem geheimnisvollen Land Terraphage gefangen ist. Bewaffnet mit einer legendären Harpune versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindliche Land zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren.

Durch abenteuerliche Erkundungen und Erzählungen, sowie Rasiermesserscharfe Kämpfe werden Spielerinnen und Spieler eine seltsame Welt und ihre Bewohner entdecken, unter ihnen Olija, eine enigmatische Dame der sich Faraday über den Lauf der Zeit zunehmend verbunden fühlt. Inspiriert von reißerischen Geschichten und cineastischen Adventure-Spielen ist Olija eine Geschichte von der Überwindung aller Widrigkeiten.

PC-Draufgänger können dank der ab sofort verfügbaren kostenfreien Steam-Demo einen Vorgeschmack der Aktion erhaschen. Mehr zu den Mysterien, die euch erwarten erfahrt ihr unter olija.com .