Cyberpunk 2077: CD Projekt RED über Fehler bei Konsolen-Entwicklung

Cyberpunk 2077 (im Test) kann eine absolute Wucht sein. Allerdings kann der Titel seine vielen Stärken nicht oder nicht komplett ausspielen, wenn man ihn auf der "falschen" Hardware spielt. Die Versionen für PS4 und Xbox One leiden auf den Next-Gen-Konsolen (vor dem Next-Gen-Patch) schon etwas unter der wenig gelungenen Optimierung mit häufigen kleinen Bugs, teils nicht abschließbaren Quests und vereinzelten Abstürzen. Bei PS4 Pro und Xbox One X laden zusätzlich Menüs, Texturen und Objekte teils verzögert von HDD-Festplatten. Warnen kann man schließlich nur davor, sich das Open-World-RPG auf den Grundmodellen von PS4 und Xbox One mit schwacher Auflösung und mieser Framerate kaputt zu machen.

Entwickler CD Projekt RED wandte sich bereits in einem Statement an die Spieler und stellte die Patch-Pläne für Cyberpunk 2077 vor, mit ersten Fixes in den sieben Tagen nach Launch und größeren Updates im Januar und Februar 2021. Inzwischen haben die Verantwortlichen des polnischen Studios auch in einer Investoren-Konferenz über die Versäumnisse bei der Konsolen-Fassung gesprochen.

CEO Adam Kicinski gab an, dass das Feedback zur Konsolenfassung auf den ältesten Last-Gen-Konsolen weit unter den Erwartungen liege und gesteht Fehler beim Managment ein:

Wie war es möglich, dass es überhaupt soweit kam? Nach drei Verschiebungen war das Managment Board zu fokussiert darauf, das Spiel zu veröffentlichen. Wir haben Umfang und Komplexität der Probleme unterschätzt, wir haben Signale ignoriert, dass es mehr Zeit für die Anpassung des Spiels auf den Grundmodellen der Last-Gen-Konsolen brauchte. Das war der falsche Ansatz und geht gegen unsere Geschäftsphilosophie. Dazu haben wir das Spiel in der Werbekampagne vor allem auf PCs gezeigt. Das führte zu Vertrauensverlust bei den Gamern und schadete unserem Ruf [...]. Daher zielen unsere ersten Schritte komplett darauf, beides wiederherzustellen. Wir sind darauf konzentriert, Cyberpunk auf den Last-Gen-Konsolen zu fixen. [...] Natürlich werden auch PC-Spieler regelmäßige Updates und Fixes zur Verbesserung des Spieles erhalten. [...] Wir hoffen sehr unsere Bemühungen erlauben es uns, das wieder aufzubauen, was wir verloren haben.

Zum Zustand der Konsolen-Fassung erklärte Michael Nowakowski, der Publishing-Verantwortliche des Vorstandes:

Es geht – wie bereits gesagt – mehr darum, dass wir zu sehr auf PC und Next-Gen statt auf Current-Gen geachtet haben. Wir haben defitinitiv nicht genug Zeit investiert, uns das anzusehen. Ich würde nicht sagen, dass wir externen oder internen Druck hatten, an diesem Datum zu veröffentlichen – abgesehen vom üblichen Druck, der typisch für jeden Release ist.

Damit widerspricht Nowakowski eigenen Aussagen aus dem Januar 2020 gegenüber DualShockers, wonach das Team zwar auch an die Next-Gen-Konsolen denke, sich aber auf die Current-Gen konzentriere

Zum fehlenden Material zur Konsolenfassung vor dem Release äußerte sich CFO Marcin Iwinski wie folgt:

Wir haben tatsächlich Material von Konsole gezeigt, aber nie von den Last-Gen-Konsolen. Der Grund dafür ist, dass wir bis zur letzten Minute Updates für das Spiel auf der Last-Gen gemacht haben und wir dachten, wir schaffen es rechtzeitig. Unglücklicherweise führte das dazu, dass Tester es erst einen Tag vor Release bekommen haben, was definitiv zu spät war und die Medien hatten nicht die Chance, es genügend zu testen. Das war nicht beabsichtigt; wir haben das Spiel nur bis zum allerletzten Moment gefixt.

Im Rahmen der Konferenz stellte die Geschäftsführung konkrete erste Verkaufszahlen noch vor den Weihnachtsfeiertagen in Aussicht. Allerdings zeige man sich sehr zufrieden mit den ersten Zahlen, vor allem auf PC, man erwarte aber aufgrund der aktuellen Situation einen Rückgang der Konsolen-Verkaufszahlen.