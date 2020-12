PM: Age of Empires II: Definitive Edition – Lords of the West erscheint am 26. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Mach Dich bereit wieder in die Tiefen von Age of Empires II: Definitive Edition abzutauchen! Ab dem 26. Januar 2021 erscheint die erste offizielle Erweiterung Lords of the West. Damit Du Dir das Erweiterungspaket praktisch direkt unter den Weihnachtsbaum legen kannst, geht es jetzt schon los mit den Vorbestellungen im Microsoft Store und auf Steam.

Fordere deine Freunde in Lords of the West mit zwei neuen Zivilisationen heraus! Lass die Burgunder durch ihre fortschrittlichen Militärtechnologien und -taktiken vom kleinen Wein-Herzogtum zu einer wahren westeuropäischen Macht aufsteigen. Dabei helfen Dir zwei brandneue Einheiten. Der Coustillier ist eine Kavallerie-Einheit mit einer starken Schockattacke. Mit der Flemish Militia bringst Du eine schwere Infanterie-Einheit aufs Feld, die sich besonders tauglich im Kampf gegen die Kavallerie erweist.

Die Sizilianer vereinen die kulturelle Diversität und die mediterrane Kriegskunst eines der beliebtesten mittelalterlichen Königreiche. Mit der sizilianischen Infanterie-Einheit Serjeant kannst Du unter anderem Donjons bauen. In diesen sizilianischen Festungen bildest Du deine Serjeants weiter aus, während Bogenschützen die Festung vor Angriffen schützen.

Neben den neuen Zivilisationen erwarten Dich außerdem drei komplett neue, vollständig vertonte Kampagnen:

Und es erwartet Dich noch mehr in Lords of the West: Freue Dich auf eine ganze Reihe herausfordernder Achievements! Die komplette Liste findest Du hier.

Age of Empires II: Definitive Edition – Lords of the West erscheint am 26. Januar 2021. Bestelle noch heute im Microsoft Store oder auf Steam vor.