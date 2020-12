Age of Empires II – Definitive Edition: Lords of the West DLC erscheint am 26. Januar

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 26. Januar 2021 erscheint mit Lords of the West die erste offizielle Erweiterung zu Age of Empires II – Definitive Edition. Bereits jetzt könnt ihr sie euch als Vorbestellung für 9,99 Euro (8,99 Euro mit Xbox Game Pass) unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Die Vorbestellung läuft ab sofort im Microsoft Store und auf Steam.

Lords of the West bietet euch mit den Burgundern und den Sizilianern zwei neue Zivilisationen. Burgund setzt auf fortschrittliche Militärtechnologien und -taktiken und die zwei neuen Spezialeinheiten Coustillier, eine Kavallerie-Einheit mit einer starken Schockattacke, und die Flemish Militia, eine besonders gegen Kavallerie geeignete, schwere Infanterie-Einheit.

Die Sizilianer vereinen die kulturelle Diversität und die mediterrane Kriegskunst eines der beliebtesten mittelalterlichen Königreiche. Mit der sizilianischen Infanterie-Einheit Serjeant könnt ihr unter anderem Donjons bauen. In diesen sizilianischen Festungen bildet ihr eure Serjeants weiter aus, während Bogenschützen die Festung vor Angriffen schützen.

Neben den neuen Zivilisationen erwarten euch außerdem drei komplett neue, vollständig vertonte Kampagnen:

Edward Longshanks: Geht auf Kreuzzug, vereint ein zerrüttetes England und fordert als Edward Longshanks euer Geburtsrecht zurück.

Die Großherzoge des Westens: Beendet den Konflikt der Burgunder mit dem verrückten französischen König und errichtet euer eigenes Königreich im Norden.

Die Hautevilles: In der dritten Kampagne verschlägt es euch als Nachfahre von Robert de Hauteville nach Sizilien. Dort vereint ihr die verschiedenen Völker und gründet euer eigenes Königreich.

Dazu kommen noch 16 neue Achievements. Direkt unter dieser News könnt ihr euch die englischsprachige Einschätzung des vielleicht besten AoE 2-Spielers, TheViper, anschauen.