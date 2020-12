GOG: Großer Winter-Sale gestartet // Prison Architect gratis

PC Switch 360 XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Leise rieseln die Prozente: GOG.com hat den diesjährigen Winter-Sale gestartet. Die Aktion umfasst über 3.300 Angebote mit bis zu 91 Prozent Rabatt. Ihr findet darunter jüngere AAA-Titel wie Metro Exodus (im Test, Note 7.5) und Control (im Test, Note 8.5) sowie natürlich diverse Klassiker wie The Curse of Monkey Island. Auch Titel deutscher Studios, wie das dieses Jahr veröffentlichte Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice (im Test, Note 7.5) lassen die Preise für euch fallen.

Erstmals reduziert sind die frisch in den Katalog aufgenommenen Titel von Konami wie Metal Gear Solid und Silent Hill 4 - The Room. Außerdem erhaltet ihr bei den Publisher-Paketen von Paradox Interactive und Devolver Digital zusätzliche Preisnachlässe, wenn ihr bereits Spiele aus demselben Hause besitzt oder mehrere zusammen kauft. Zum Beispiel erhaltet ihr auf die Titel des Paradox-Pakets nochmal 5 Prozent Rabatt für drei Spiele der Schweden auf einmal oder in eurer Bibliothek. Kommt ihr auf fünf Paradox-Titel im Warenkorb oder der Sammlung, werden daraus 15 Prozent Rabatt. Daneben hat GOG noch weitere Paket-Angebote geschnürt.

Außerdem könnt ihr noch bis zum 19.12.2020 um 15 Uhr kostenlos Prison Architect (im Check) zu eurer Bibliothek hinzufügen. Das Angebot ist direkt auf der Startseite von GOG verlinkt. Der Winter-Sale läuft bis zum 5. Januar 2020.

Nachfolgend findet ihr eine Auswahl an Angeboten, die sich unserer Meinung nach besonders lohnen. Alle Verlinkungen sind GG-Partnerlinks, ihr zahlt also nichts extra, GamersGlobal freut sich aber über ein kleines Zubrot.