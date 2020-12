Diablo 4: Quartalsupdate mit Infos zu Skilltree, Items und Affixen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Blizzard hat kürzlich ein Quartalsupdate zu Diablo 4 veröffentlicht, das vollgepackt mit Informationen zu den Bereichen Fertigkeitsbaum, Primärattribute, Waffentypen, Qualität der Gegenstände, legendäre Affixe und einzigartige Gegenstände ist. So wolle man die Gruppierung der Fertigkeitsknoten im Skilltree optimieren, damit die Spieler die wichtigsten Aufwertungen für ihre Builds schnell finden können und nicht ewig suchen müssen. Wenn ihr euch verskillt habt oder euren Build anpassen wollt, dann könnt ihr die Punkte für aktive und passive Fähigkeiten neu verteilen, allerdings wird das etwas kosten. Je weiter ihr im Spiel fortgeschritten seid, umso mehr müsst ihr für eine Umverteilung investieren.

In Diablo 4 sollen die Primärattribute wieder in den Vordergrund rücken, so dass die Stärke eures Charakters nicht hauptsächlich von der Ausrüstung bestimmt wird. Mit jedem Level-Up erhaltet ihr also nun ganz klassisch Fertigkeitspunkte, die ihr in Werte wie Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit und so weiter verteilt. Während für einen Barbaren Stärke am naheliegendsten scheint, sollen andere Attribute dabei helfen, vielfältige Builds anzulegen, ebenso wie die Gegenstände, die ihr nutzt.

Auch am Waffensystem habe man ordentlich geschraubt, damit die diversen Typen sich merklich voneinander unterscheiden. Zauberstäbe sind schneller als Kampfstäbe und ein Schwert fühlt sich anders an als ein Streitkolben. Einhandwaffen sind deutlich besser geeignet für schnelle Angriffe und Positionswechsel, wuchtige Zweihandprügel verursachen dafür mehr Schaden. Außerdem hat jeder Gegenstandstyp eigene physische Charakteristika. So wird bei Schilden der Blockwert angegeben.

Wie gehabt werden eure Waffen, Rüstungen und anderer Loot mit unterschiedlichen Seltenheitsstufen daherkommen, die immer mächtigere Effekte bieten. Doch auch hier habe man dank der Affixe weitere Variation reinbringen können.

Magische Gegenstände können jetzt die mächtigsten regulären Affixe haben, während seltene Gegenstände bis zu fünf Affixe erhalten können. Legendäre Gegenstände haben vier reguläre Affixe und ein legendäres Affix.

Die legendären Affixe sind, simpel gesagt, besonders mächtige Boni, die Ausrüstungsgegenstände haben können und die zufällig auf das gefundene Loot verteilt werden. Von manchen profitieren alle Klassen, andere können wiederum nur von einem bestimmten Charakter genutzt werden. Die einzigartigen Gegenstände hingegen haben fest definierte Eigenschaften, die nicht geändert werden können. Ihr müsst euren Build also um sie herum optimieren.

Einen Release-Termin oder auch nur einen ungefähren Zeitraum für die Veröffentlichung von Diablo 4 nennt Blizzard natürlich weiterhin nicht. Allerdings ist in dem Quartalsupdate die Rede davon, dass im Jahr 2021 mit vielen weiteren Updates und Neuigkeiten zu rechnen ist – das lässt zumindest den Interpretationsspielraum, dass wir im nächsten Jahr noch nicht mit dem Action-Rollenspiel rechnen können.