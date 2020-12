PM: game-Verband sieht Überarbeitungsbedarf beim Jugendschutzgesetz (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 16. Dezember 2020 – Anlässlich der ersten Lesung des Entwurfs des Jugendschutzgesetzes heute im Bundestag hat der game – Verband der deutschen Games-Branche auf weiterhin benötigte Überarbeitungen hingewiesen, da ansonsten die von der Bundesregierung selbstgesteckten Ziele drohen verfehlt zu werden.

„Gemeinsam mit den Verbänden Bitkom und VAUNET haben wir immer wieder darauf hingewiesen: Der gesetzliche Jugendschutz in Deutschland ist nicht mehr zeitgemäß und braucht dringend ein Update. Für uns als Games-Branche gehören besonders hohe Jugendschutzstandards zu unserem Selbstverständnis. Deshalb fordern wir auch seit vielen Jahren ein neues Jugendschutzgesetz. Mit dem aktuellen Gesetzentwurf wird jedoch viel versprochen, was tatsächlich gar nicht eingelöst wird. Wirklich zeitgemäße, konvergente und international anschlussfähige Regelungen fehlen, Anbieter im Ausland müssen sich in großen Teilen gar nicht an die Regelungen halten und eine Umsetzung des Gesetzes droht Eltern und Anbieter noch mehr zu verwirren“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Wir freuen uns über die jetzt im Bundestag beginnende Debatte und hoffen, dass die breite Kritik am aktuellen Entwurf, etwa aus der Wissenschaft, von den Freiwilligen Selbstkontrollen, von den Bundesländern oder Verbänden wie Bitkom, VAUNET und uns, aufgegriffen wird und zu nachhaltigen Verbesserungen des Entwurfes führen im Sinne eines zukunftsfähigen Jugendschutzes für die digitale Medienrealität. Wir unterstützen hierbei sehr gerne und stehen jederzeit mit unserer Expertise und unseren bereits entwickelten wirkungsvollen Jugendschutzlösungen bei digitalen Medien zur Verfügung.“

Bereits zuvor hatte der game gemeinsam mit Bitkom und VAUNET und auch eigenständig den aktuellen Entwurf des Jugendschutzgesetzes kritisiert sowie eigene Vorschläge für eine Jugendschutzreform vorgestellt.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband