Hitman 3: Intro-Cutscene veröffentlicht

IO Interactive hat die einführende Filmsequenz von Hitman 3 veröffentlicht , darin seht ihr wie Agent 47 mit seinem Verbündeten Grey zu einem Auftrag aufbricht – knüpft also direkt an die Handlung von Hitman (im Test, Note 9.0) und Hitman 2 (im Test, Note 8.5) an. Das Ziel im Finale der World-of-Assassination-Trilogie der Reihe um den glatzköpfigen Auftragskiller ist demnach die Geheimgesellschaft Providence. Die hat sowohl Agent 47 als auch Grey als kaltblütige Killermaschinen erschaffen.

Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia sowie via Stream für Nintendo Switch.