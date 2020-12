PM: THE CREW 2: LEGENDÄRE BUGATTIS AB MORGEN VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 15. Dezember 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass das sechste Elite-Bundle für The Crew 2 ab dem 16. Dezember zum Download verfügbar ist. Das neue Elite-Bundle bietet zwei der berühmtesten Bugattis der Geschichte: Der La Voiture Noire (2019) und der Atlantic Type 57V SC (1936). Während ersteres ein wahres Meisterwerk ist, das Bugatti 2019 erschaffen hat, handelt es sich bei letzterem um ein legendäres Auto, das während des Zweiten Weltkriegs verschwand und von den The Crew 2-Teams nachgebaut wurde. Dies ist das erste Mal, dass diese Fahrzeuge zusammen in einem Videospiel auftauchen.

Während beide Autos wunderschön sind, ist das Verschwinden des Atlantic Type 57 V SC (1936) immer noch ein Mysterium: Nur vier Atlantics wurden jemals produziert, jeder davon mit seinen eigenen Spezifikationen. Drei von ihnen wurden für Kunden produziert. Das vierte Exemplar mit der Fahrgestellnummer 57453 wurde für Jean Bugatti selbst hergestellt und ist besser bekannt unter seinem Spitznamen "La Voiture Noire" (Das schwarze Auto, wegen seiner Farbe). Nicht nur war das Auto exklusiv was den Besitz anging, sondern es ist der einzige Atlantic, von dem es keine Aufzeichnungen mehr nach 1938 gibt. Laut der Legende wurde das Auto zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs versteckt, um es so zu schützen; ob das nun stimmt oder nicht, das Auto ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Sollte das Auto jemals wieder auftauchen, wäre es ohne Zweifel das teuerste Auto der Welt – wenn es überhaupt möglich ist, den Wert eines solchen Meisterwerkes richtig einzuschätzen. Mehr zu dieser Legende unter diesem Beitrag:

La Voiture Noire - Von der Legende zum Videospiel-Modell.

