PM: Fall Guys Season 3 eröffnet heute das Winter-Wunderland (Cosmocover)

Fall Guys Season 3 eröffnet heute das Winter-Wunderland

Die dritte Season von Fall Guys: Ultimate Knockout verpasst euch ab heute einen wohlig-eisigen Winterhauch mit festlichem Chaos, neuen Runden, dutzenden cooler Kostüme und einem Schneesturm an neuen Features, die wirklich die ultimative Spitze des “Fall Guys”- Eisberges darstellen. Packt eure Böhnchen warm ein und rutscht in Vergnügen!

https://www.youtube.com/watch?v=PVNSct9atp8

Schlüssel-Features

Zusätzlich zu all diesen Features hat das Mediatonic Team hart an unzähligen Verbesserungen gearbeitet, die komplette Liste findet ihr in den Patch-Notes .