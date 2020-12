Ubisoft's Happy Holidays: Erhaltet Spiele und In-Game-Inhalte

PC Switch XOne PS4

Solltet ihr Inhaber eines Ubisoft-Connect-Zugangs für den PC sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben, könnt ihr euch noch bis Freitag, den 18. Dezember 2020, täglich ein Geschenk in Ubisoft's Happy Holidays sichern. Da nicht bekannt ist, um welche Spiele oder In-Game-Inhalte es sich genau handelt, erfahrt ihr dies nur über den täglichen Klick auf die offizielle Aktionsseite.

Am heutigen Dienstag verschenkt Ubisoft das Weltraumspiel Starlink - Battle for Atlas (im Test+, Wertung: 6.5). In unserem Test wurde "das repetitive Spieldesign" kritisiert, allerdings ist der Titel ein durchaus "unterhaltsamer Arcade-Shooter" mit guter visueller Präsentation.