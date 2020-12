PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Auf dem Planeten kämpft ihr euch durch die einzelnen Areale. Eure Gruppe steht im Sektor ganz rechts, das Zielgebiet ist unten links.

Planetarischer Alltag

Im Lager-Modus stärkt ihr eure Charaktere mit verschiedenen Buffs und erhöht den Beziehungsstatus.

Im Kampfgetümmel

In der Charakterübersicht stattet ihr euren Helden mit Ausrüstung aus. Da diese nicht im Überfluss vorhanden ist, kommt dieses spannende Feature zu kurz.

Grafik, Bedienbarkeit und Sound

Die Beschreibungstexte der Fähigkeit "Breitseite" tragen zur Unübersichtlichkeit bei: Sie verdecken einfach mal meine Feinde, so dass ich diese in der obigen Zeitleiste anwählen muss.

Fazit

Roguelite-Taktik-RPG für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 24,99 Euro / Im Game-Pass enthalten

In einem Satz: Charmantes Taktik-RPG, dessen große Stärke in den fordernden und fesselnden Kämpfen liegt.

Im Roguelite-Taktikerführt ihr eine Heldentruppe durch verschiedene Realitäten, um den Untergang der Welt zu verhindern. Da über euren Recken ganz reell das Permadeath-Schwert schwebt, und auf einen verlorenen Kampf der Neustart folgt, ist dieser Story-Kniff alternativlos. Lohnen sich die verlustreichen Dimensions-Ritte?Euer Auftrag ist klar definiert: Erreicht die Fregatte des Obermotzes und sprengt sie in die Luft, ansonsten geht die Welt (immer wieder) unter. Vorher müsst ihr jedoch drei Planeten von fiesen Gesandten befreien. Nachdem eure Truppe aus diversen Charakterklassen zusammengestellt ist, lenkt ihr sie in der Vogelperspektive durch die Areale des Planeten. Dort gilt es in der Regel einen Kampf zu überstehen. Außerdem erhaltet ihr in einigen eine zusätzliche Belohnung, zum Beispiel ein Item, ein Upgrade oder Geld. Die möglichen Wege zum Zielpunkt seht ihr übrigens, so dass ihr eure Route (in geringem Maße) planen könnt. Und somit auch steuert, welche Belohnungen ihr einsammelt. Erfolgreiche Gefechte gewähren euch DNA-Fragmente, mit denen ihr eure Renegades im Level steigert, was sich positiv auf ihre Charakterwerte auswirkt, und das Tragen besserer Items erlaubt.Drei Tage bleiben euch, um das Zielareal zu erreichen. Jeder Tag wiederum besteht aus drei Runden. Endet ein Tag, wechselt ihr in den Lager-Modus. In diesem spielt ihr, sofern vorhanden, Lagerkarten aus. Die steigern zum einen die Beziehung einzelner Helden untereinander, wodurch sich Statuswerte verbessern. Ab einer bestimmten Stufe erlernen sie zudem die besonders starken Kombo-Attacken: Diese mächtigen Angriffe führen die "Buddies" gemeinsam aus. Außerdem gewähren die Karten einen temporären Buff für zwei Kämpfe. Am vierten Tag steht unweigerlich der Kampf gegen den mächtigen Behemoth an. Geht ihr siegreich aus dieser Schlacht hervor, vergrößert sich eure Crew, ihr kauft mit dem verdienten Geld bessere Gegenstände und macht euch an die Befreiung des nächsten Schauplatzes.Die rundentaktischen Kämpfe sind in Star Renegades das zentrale Spielelement und ein wesentlicher Baustein ist das Zeitmanagement. Auf einer Zeitleiste seht ihr wann die gegnerischen Attacken auf eure Renegades niederprasseln und auch, wo sich eure gewählten Aktionen einsortieren. Der Clou ist, dass ihr mit euren Fähigkeiten und Angriffen Gegner verlangsamen und sogar komplett aus der Zeitleiste - und somit aus der aktuellen Runde - „herausschubsen“ könnt.In den Kämpfen gegen die schweren Gegner-Gruppen ist eine gute (Voraus)Planung mit Berücksichtigung der Schwachpunkte und Stärken, sowie etwaiger Resistenzen eurer Kontrahenten sehr wichtig. Abwägendes und ausgewogenes Vorgehen in den Kämpfen ist aber auch deshalb ratsam, weil sich im Gegensatz zum ersten Bollwerk, eurem Schild, Lebensenergie und Rüstung nach Kämpfen nicht automatisch regenerieren. Beide könnt ihr im Lagermodus, die entsprechenden Karten vorausgesetzt, auffüllen. Oder per zufälligem Heil-Item in einem der Areale. Befreit ihr hingegen einen Planeten, belohnt euch das Spiel mit einer kompletten Frischzellenkur (zumindest auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad).Optisch präsentiert sich Star Renegades sowohl auf der Planeten-Karte wie auch in der Kampfansicht durchaus ordentlich und charmant retro-pixelig - vor allem die Hintergründe während der Kämpfe gefallen mir richtig gut. Ich werde aber den Eindruck nicht los, dass dem Titel in der Kampfansicht aus Gründen der Bedienbar- und Übersichtlichkeit eine reduzierte Retro-Optik gut zu Gesicht gestanden hätte. Und auch auf der Planeten-Karte muss ich schon ganz genau hinsehen, um alles zu erkennen.Wirklich störend sind mir aber lediglich die überbordenden Beschreibungen einiger Helden-Fähigkeiten aufgefallen, die eine Gegner-Gruppe schlimmstenfalls komplett verdecken, so dass ihr sie nur noch über die Zeitleiste anvisieren könnt. Ansonsten spielt sich Star Renegades sehr„fluffig“, denn insgesamt sind alle Features, wie das das Level- und Item-System, überschaubar und wenig komplex.Die musikalische Untermalung aus Electro-Rhythmen und die Soundeffekte haben mich nicht wirklich beeindruckt. Mit gedrosselter Lautstärke im Hintergrund hat der Soundtrack aber gut zur stimmigen Atmosphäre beigetragen.Star Renegades hat mir den Einstieg nicht leicht gemacht. Nach einem gelungenen Comic-Intro führt mich das Tutorial für meinen Geschmack viel zu behutsam in die Spielmechanik ein. Wer - wie ich - den Einstieg als zu dröge empfindet, aber rundentaktische Spiele mag, sollte sich nicht abschrecken lassen. Denn spätestens in den knackigen Kämpfen werdet ihr für eure Geduld belohnt: Es macht Spaß mit dem Fertigkeiten-Pool der Helden eine Strategie auszutüfteln und mit den verschiedenen Varianten herumzuspielen - im Hinterkopf natürlich stets die Sorge um Leib und Leben der Truppe.Den epischen Endkampf habe ich nach über 15 Stunden Spielzeit immerhin wenigstens einmal erfolgreich gemeistert - auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad wohlgemerkt. Star Renegades ist beileibe kein Selbstläufer und Fehler oder den überhasteten Einsatz von Fähigkeiten verzeiht das Spiel nicht. Meine Meckereien im technischen Bereich wirken sich übrigens nicht gravierend auf das gute Spielgefühl aus.