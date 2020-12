PM: Shin Megami Tensei Liberation Dx2 trifft auf GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Shin Megami Tensei Liberation Dx2 trifft auf GHOST IN THE SHELL: SAC_2045

– Eine ganz besondere Kollaboration für ganz besondere Feiertage –

15. Dezember 2020, Los Angeles – SEGA gibt heute eine Kollaboration mit GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 bekannt, die im beliebten Videospiel Shin Megami Tensei Liberation Dx2, das im Juli 2018 für iOs und Android erschienen ist, stattfindet.

Die Kollaboration zwischen Shin Megami Tensei Liberation Dx2 und GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 startet am 17. Dezember 2020 (JST) und geht bis zum 29. Dezember 2020 (JST). Während des Events wird eine neue Kolaborationsquest namens “Ghost of Cyberspace” verfügbar sein. Spielerinnen und Spieler werden zudem auf die exklusive Kolaborationsstory GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 zugreifen können, die exklusiv in Shin Megami Tensei Liberation Dx2 erlebbar sein wird. Die Story wird zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Events freigeschaltet.

Zusätzlich werden ★5”Motoko Kusanagi” und ★4”Tachikoma” als freischaltbare Charaktere verfügbar sein, ★4”Tachikoma” wird als Login-Bonus verschenkt.

Shin Megami Tensei Liberation Dx2 ist für iOS und Android verfügbar.

Über SEGA

SEGA Group besteht aus der SEGA Holdings Co., Ltd. und vier Tochtergesellschaften: Consumer, Arcade, Toys Animation und Locations. Wir bieten unseren Kunden weltweit bewegende Erlebnisse aus Überzeugung, durch das Medium der Unterhaltung. https://sega.jp/

