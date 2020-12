PM: Port Royale 4 Changelog – Update 1.4 (Kalypso Media)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Update 1.4 für Port Royale 4 ist jetzt für Steam, Playstation 4 und XboxOneverfügbar. Das Update beinhaltet unser Weihnachtsevent,welchesvom 15. bis 31. Dezember aktiv ist–während desEventserwarteteuchein weihnachtlicher Ladebildschirm, festliche Stadt- und Schiffsdekorationen und einige Geschenke,die Weihnachtsstimmungverbreiten. Update 1.4 enthältzudemauch einigeBugfixesund Optimierungen– die komplette Liste findet ihr unten. Wirbedanken unsfüreuerhilfreichesFeedback undeurekontinuierliche Unterstützungbis hier hin undfreuen uns darauf,eureMeinung zu den Änderungen undunseremWeihnachtseventzu hören. Euer Port Royale 4 team Weihnachtsevent(aktiv vom 15.12 bis zum 31.12) Die Weihnachts-Anpassungen können im Grafikmenü an und aus geschaltet werden. Bitte speichert vorher, weil euch eine Änderung zurück zum Hauptmenü bringen wird. - UminWeihnachtsstimmungzu kommen,gibt es zahlreicheoptische Anpassungenin verschiedenen Bereichen, z.B. im VerladebildschirmsowieamErscheinungsbild der Stadt undderSchiffe. - Spieler haben die Möglichkeit,Treibgut in Form von Geschenkenauf hoher Seeeinzusammeln. VerbesserteSpielmechaniken Preisgeld - Der Spieler hat nun die Wahl, entwedereinPreisgeld zu kassieren oder die zusätzlich gekaperten Schiffe nach einem manuellen Kampf zu versenken. Wenn Schiffe an eine Nation zurückgegeben werden, werden sie zur Bildung neuer Militärkonvois verwendet. - Man kann von Piraten kein Preisgeld mehr verlangen, da dies nicht in den historischen Kontextpasst. Pausierendes Spiels - Die Pausenfunktionwurdeso angepasst, dass der Spieler jetzt immer mit der Leertaste und dem HUD pausierenkann. Spielziele - DasBalancingvonzufällig generiertenMissionszielensowieeinigeWertewurdenüberarbeitet,und doppelte Ziele wurden entfernt. Fehlerbehebungen und Optimierungen Abstürze: - Zufällig auftretende AbstürzeaufgrundverschiedenerUrsachenwurdenbehoben. Allgemeine Fehlerbehebungen: - Überlappende Symbole im Stadtdialogwurdenbehoben. - Die angezeigte Preisdifferenz von 1 Gold fürdenWarenaustauschzwischen Schiffen und dem Lagerhaus wurde korrigiert. - Einfehlender Beraterhinweiswurde hinzugefügt, wennmanGefahrläuft, bankrott zu gehen. - EinFehlerbeim Laden eines automatisch gespeicherten Spielswährendeiner laufenden Seeschlacht wurde behoben. - Ein Fehler,durch den ein im Bau befindliches Gebäude sofort fertiggestellt wurde, wenn dieDrag & Drop-Funktion für Gebäudegenutztwird, wurde behoben. - Ein Exploit, der Militärkonvois nach einer Kapitulation in einer Schlacht für einige Tage vor zukünftigen Angriffen schützen konnte, wurde behoben. - EinFehlerwurdebehoben,der auftrat,nachdem der BauderQueen Anne abgebrochen wurdeundderdazuführte,dass derSpieler sein Geldnicht zurückbekam. - EinFehlerwurdebehoben,welcherdazu führte, dass auf Handelsrouten nicht alle Waren in der angegebenen Stadt entladen werden konnten. - Eine falscheBenennungvon Herbergen und Gasthäusern als "Wirtshaus"behoben. ÜberlappendesTaktikfensterdes Gegners,wenn der Feind keine Taktik zur Verfügung hat,wurdekorrigiert. - Entzogene Handelslizenzen wurden korrigiert, wenn mit derHändlerin oder dem Händlergespielt und die Unabhängigkeit erklärt wurde.DieseCharakterklassehat nun wiederimmer Handelslizenzen in jeder Stadt auf der Karte, auch nach der Unabhängigkeitserklärung. - EinFehler,welchergeentertenSchiffendes Gegners ermöglichte,sichzubewegen undzufeuern,obwohl die Enter-Animation nach Beenden des Zugs nochabgespieltwird. - Es wurden unterschiedliche Produktionspreise für Waren, diesowohl in derProduktionsübersichtals auch im Handelsfensterangezeigt werden, korrigiert. - EinFehler, dass Piraten nach der Unabhängigkeitserklärung in einigen Fällen keine Spielerkonvois mehr angreifenkonnten,wurdebehoben. - EinFehler, welcher der gegnerischenKIerlaubte, die Schiffe des Spielersauf blockierteHexagon-Feldermittels einerTaktikzu bewegen,wurdebehoben. - EinFehler,durchwelchendaslaufendeSpiel nicht mehr pausierte, wenndas„Wirtshaus“-Dialogfenstergeöffnet wurde,wurdebehoben. - EinFehler,der dazuführte,dass ein Konvoieinen neuenBefehl zur Blockade eineranderenStadt nicht akzeptierte, wenn er bereits einen Befehl zur Blockade einer Stadt hatte,wurdebehoben. Tutorial - Falsch gesetzte Pfeilmarkierung im1. Tutorial-Kapitelbehoben. - EinFehlerim6. Tutorial-Kapitel, derbeim Auftretendazu führte, dass das Tutorial nicht abgeschlossenwerden konnte,behoben. PConly - Zugänglichere Anpassungder Fenstergröße beim Spielenim Fenstermodus. PS4only - EinProblemwurdebehoben,welchesden SpielernachÄnderungder Spielsprachedaranhinderte,die SpielgeschwindigkeitmittelsTouchPadsanzupassen.