PM: Designe das neue Space Jam: A New Legacy mit Bugs Bunny und LeBron James (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Microsoft und der 2021 erscheinende Film Space Jam: A New Legacy machen gemeinsame Sache. Denn Xbox, Bugs Bunny und LeBron James tun sich zusammen für das verrückteste Basketball Arcarde-Game, das Du je gesehen hast.

Dafür ist Xbox auf der Jagd nach den besten Videospielideen der Community – je verrückter, desto besser! Ab dem 14. Dezember bis zum 30. Dezember können Fans ab 14 Jahren auf der offiziellen Wettbewerbs-Website ihre Spielideen einreichen. Was dafür zu tun ist? Wirf einen Blick auf die offiziellen Regeln, wähle Dein bevorzugtes Genre und beschreibe Deine Spielidee in weniger als 500 Wörtern.

Zwei glückliche Gewinner werden ihre Ideen im Space Jam: A New Legacy-Videospiel zum Leben erwecken und das Spiel dann direkt über Xbox Game Pass Ultimate im Jahr 2021 selbst spielen können. Die Gewinner werden außerdem ihren Namen im Abspann des Spiels wiederfinden und bekommen ein exklusives Gewinnerpaket mit signiertem und authentifiziertem LeBron James-Merchandise, Space Jam: A New Legacy-Merchandise und Nike VIP Packs sowie eine personalisierte Xbox Series S. Dazu gibt es noch eine private Vorführung des Films für Freunde und Familie sowie einen virtuellen Microsoft Coding-Workshop für die lokale Community.

Um Programmierern jüngerer Altersgruppen dabei zu helfen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, veranstalten die Microsoft Stores kostenlose Space Jam: A New Legacy-Workshops zum Thema Game Creation. Die Schüler bauen einen spielbaren Prototyp eines Videospiels mit Hilfe von blockbasierter Programmierung auf der MakeCode Arcade Plattform, während sie gleichzeitig etwas über die Fähigkeiten und den Karriereweg lernen, die für Gamedesign erforderlich sind.

Die thematischen Coding-Workshops sind online unter aka.ms/SJANLcoding verfügbar.

Darüber hinaus gibt es zwei weitere Microsoft-Kurse, die sich an erfahrenere Programmierer, ältere Jugendliche, Schüler und Erwachsene richten. In diesen Kursen geht es darum, wie Spielerstatistiken verwendet werden, um einem Trainer in Echtzeit Entscheidungshilfen zu liefern. In der ersten Lektion prognostizierst Du mit maschinellem Lernen und Visual Studio Code Effizienzwerte anhand von Daten menschlicher und Tune Squad-Basketballspielern. Im zweiten Kurs baust Du eine Web-App, die zusätzliche Modelle des maschinellen Lernens in Echtzeit verwendet, um einem Trainer bei der Entscheidung zu helfen, wer eine Trinkpause braucht und wer im Spiel eingesetzt werden sollte, um die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit zu erzielen. Wer wird die beste Strategie haben und sein Team zum Sieg führen?

LeBron James und seine Co-Stars Don Cheadle und Cedric Joe helfen bei der Einführung der Microsoft Store Kurse mit kurzen Videos, in denen sie die Macht der Informatik und des Codierens erklären. Cedric Joe spielt in dem Film LeBrons Sohn Dom, der davon träumt, ein Videospielentwickler zu werden.

Xbox freut sich riesig über die Zusammenarbeit mit Space Jam: A New Legacy. Der Videospiel-Wettbewerb sowie die Coding-Workshops sind dabei nur ein weiterer logischer Schritt der großen Skilling-Initiative von Microsoft, die darauf abzielt, 25 Millionen Menschen – auch aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen – dabei zu helfen, sich neue digitale Skills anzueignen.

Microsoft und Warner Bros. haben in den kommenden Monaten übrigens noch weitere spannende Neuigkeiten zu verkünden, bevor Space Jam: A New Legacy im Jahr 2021 als Film und als Spiel erscheint.

Also sei wachsam und schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei, um weitere Details zum Wettbewerb, Space Jam: A New Legacy und die aktuellen News aus dem Xbox-Kosmos zu erfahren.