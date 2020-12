PM: Next This Week on Xbox: Neue Spiele vom 14. bis 18. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next This Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Gears 5: Hivebusters

Xbox Play Anywhere – Kehre in der neuen Hivebuster-Erweiterungskampagne zurück in das Universum von Gears 5. Schlüpfe in die Rolle von Lahni, Keegan und Mac – den Helden des Escape-Modus von Gears 5 – und begleite sie auf ihrer ersten Mission für das geheime Hivebuster-Programm. Der bunt zusammengewürfelte Scorpio-Trupp begibt sich auf die schier ausweglose Mission, einen Schwarmstock zu zerstören und die Welt von Sera zu retten. Gears 5: Hivebusters ist für alle Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate kostenlos verfügbar.

Colossus Down

Nika hat die erste Phase ihres Plans abgeschlossen, uncoole Dinge zu zerstören: Ihr Kampfroboter namens MechaNika ist fertiggestellt und bereit zum Einsatz. Verliere keine Zeit, steig zu Nika ins Cockpit und zerstöre mit dem MechaNika den Planeten! Setze langweiligen Geschichtsbüchern, geplanter Obsoleszenz, kitschigen Kleidern, einfallslosen Videospielen und Erbsensuppe endlich ein Ende.

Freddy Spaghetti

Freddy ist zwar nur eine Spaghetti-Nudel, doch das heißt nicht, dass er nicht für Chaos und Zerstörung sorgen kann. Rutsche, hüpfe, krieche mithilfe einer einzigartigen Physik-Engine durch einzigartige Level und erreiche Dein Ziel.

Synthetik: Ultimate

In diesem erbarmungslosen Taktik-Shooter sind Bewegungsfreiraum und Experimentierfreudigkeit der Schlüssel zum Sieg. Eine Legion der Maschinen und ihre Götter überrennen den Planeten und nur Du kannst sie noch aufhalten. Erlebe Waffenmechaniken auf einem neuen Level und passe Deinen Androiden flexibel Deiner Spielweise an. Wirst Du Armageddon noch abwenden können?

Elemental War TD

Xbox Play Anywhere / Xbox One X Enhanced – Elemental War hebt das Tower Defense-Genre mit dutzenden Singleplayer-Spielstunden und ganz viel Indie-Herzblut auf ein neues Level. Versuche Dich an drei Innovativen Spielmodi, meistere fünf Schwierigkeitsgrade, schließe sieben Szenarien ab und entdecke endlos viele Maps mit immer wieder neuen Gegnertypen.

Monster Train

Xbox Game Pass – Monster Train ist ein strategischer Roguelite-Deckbuilder mit einem besonderen Twist. Steige in einen verrückt konstruierten Zug, triff taktische Entscheidungen, um diverse vertikale Schlachten für Dich zu entscheiden und Dich auf den Schienen immer weiter nach vorn zu kämpfen. Miss Dich im Multiplayer mit anderen Spielern und genieße den endlosen Spielspaß im Monster Train.

Neoverse

Xbox Game Pass – Tauche ein in die fantastische Welt von Neoverse und stell Dich zahllosen Herausforderungen. In diesem Roguelite-Deckbuilder wechseln sich knifflige Strategie und knallharte Action dynamisch ab und fordern Dein Können heraus. Wähle Deinen Helden und rette die Welt auf den verschiedenen Zeitlinien.

Wilmot's Warehouse

Xbox Game Pass – Wilmot’s Warehouse ist ein forderndes Puzzlespiel, in dem Sortierung und Überblick der Schlüssel zum Erfolg sind. Du spielst Wilmot, einen fleißigen Lagerarbeiter, der mit dem Verschieben, Sortieren und Stapeln einer Vielzahl von Produkten betraut ist. Im Laufe der Zeit füllt sich das Lager jedoch immer weiter. Wie Du den Überblick behältst, liegt ganz bei Dir. Organisiere die Ware nach Farbe, Typ, dem Dewey-System oder auf ganz persönliche Art, bei der nur Du durchblickst. Alles ist gut – solange Du weißt, wo Du alles hingestellt hast.

60 Parsecs!

60 Parsecs! ist ein atomares Sammel- und Survival-Abenteuer im Weltraum. Halte Deine Besatzung am Leben, triff schwierige Entscheidungen, stell Dich der Nahrungsmittelknappheit und überlebe – nur dann erreichst Du vielleicht Dein Ziel.

60 Seconds Reatomized

Xbox One X Enhanced – Das postapokalyptische Abenteuer voll schwarzem Humor ist zurück – jetzt sogar noch radioaktiver als jemals zuvor! Sammle Vorräte, rette Deine Familie und überlebe in Deinem persönlichen Bunker. Triff harte Entscheidungen und jage mutierte Kakerlaken – nur so hast du eine Chance zu überleben.

Cattch

Cattch ist eine knuffige Katze im bunten Jersey, die sich genau wie ein Mensch verhält und am liebsten in ihrer Freizeit vor dem Fernseher entspannt. Doch wenn die Lage brenzlig wird und ihren Freunden Gefahr droht, ist sie blitzschnell zur Stelle und sagt den fiesen Schurken den Kampf an.

Goetia

Goetia ist ein atmosphärisches 2D-Abenteuer, das im England der 40er Jahre spielt. Du bist der Geist des kleinen Mädchens Abigail Blackwood, das vor 39 Jahren starb. Erforsche das Anwesen Deiner Kindheitstage auf der Suche nach Hinweisen, Antworten und Spuren, die Aufschluss über deine vermisste Familie geben und letztendlich auch zu Deinen Tod aufklären.

Radio Commander

In Radio Commander schlüpfst Du in die Rolle eines Kommandanten der US-Army während des Vietnamkriegs. Als Entscheider über die militärischen Operationen zwischen 1965 und 1968 liegt das Überleben Deiner Männer in Deinen Händen. Triffst Du die richtige Entscheidung oder brichst Du unter der Bürde als Entscheider zusammen?