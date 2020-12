Xbox Game Pass für PC: Das DACH-Community Spiel des Jahres 2020 // Abstimmungen auf Twitter

Xbox X

Der Xbox Game Pass für PC bietet Zugang zu über 100 Spielen. Der diesjährige Favorit der Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wird derzeit auf dem deutschsprachigen Twitter-Kanal des Xbox Game Pass für PC @XGP_PC_DACH gesucht.

Über die nächsten Tage hinweg könnt ihr in verschiedenen Runden für euer Lieblingsspiel abstimmen. Los ging es gestern mit den Vorrunden, in denen jeweils vier Games pro Gruppe gegeneinander antreten. Im Anschluss folgen die Achtel-, Viertel- und Halbfinalrunden, bis sich am Ende die zwei beliebtesten Spiele im großen Finale gegenüber stehen.

Der Terminplan:

Montag, der 14.12.: Vorrunden 1-6

Dienstag, der 15.12.: Vorrunden 7-12

Mittwoch, der 16.12.: Vorrunden 13-18

Donnerstag, der 17.12.: Vorrunden 19-24

Samstag, der 19.12.: Achtelfinale 1-4

Sonntag, der 20.12.: Achtelfinale 5-8

Montag, der 21.12.: Viertelfinale 1-4

Dienstag, der 22.12.: Halbfinale 1 und 2

Mittwoch, der 23.12.: Finale

Für die Abstimmungen habt ihr mehrere Tage Zeit. Die Vorrunde 1-6 läuft beispielsweise noch zwei Tage.

Es folgt eine Liste aller teilnehmenden Spiele. Ist euer Favorit nicht dabei, könnt ihr weitere Spiele im Thread auf Twitter vorschlagen. Die beliebtesten Titel erhalten einen der vier Wildcard-Plätze.