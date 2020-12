PM: Xbox Game Pass für PC: Das DACH-Community Spiel des Jahres 2020 kürt den beliebtesten Titel (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Xbox Game Pass für PC bietet Dir Zugang zu über 100 großartigen Spielen auf Deinem Windows 10 PC. Doch welches Spiel ist der diesjährige Favorit der Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Um diese Frage endgültig zu beantworten, suchen wir auf dem deutschsprachigen Twitter-Kanal des Xbox Game Pass für PC @XGP_PC_DACH das Lieblingsspiel der Community!

Über die nächsten Tage hinweg stimmst Du einfach in verschiedenen Runden für Dein Lieblingsspiel ab. Los geht es ab sofort mit den Vorrunden, in denen jeweils vier Games pro Gruppe gegeneinander antreten. Im Anschluss folgen die Achtel-, Viertel- und Halbfinalrunden bis sich am Ende die zwei beliebtesten Spiele im großen Finale gegenüber stehen.

Weiter unten im Text findest Du eine umfassende Liste aller teilnehmenden Spiele. Dein Lieblingsgame ist nicht dabei? Kein Problem! Im Rahmen des Wettbewerbs hast Du die Chance, weitere Spiele im Thread vorzuschlagen. Die beliebtesten Titel erhalten einen der vier Wildcard-Plätze.

Halte also gerne auf @XGP_PC_DACH Ausschau nach neuen Tweets, Abstimmungen und Wildcard-Ankündigungen. Deine Stimme zählt!