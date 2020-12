Monster Hunter - Rise: Demo im Januar + Neuer TGA20-Trailer

Switch

Für das neue Action-RPG von Capcom, Monster Hunter - Rise, das am 26. März 2021 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen soll, wird es eine kostenlose Demo im Januar geben, die ihr sowohl im Singleplayer als auch mit drei Gefährten lokal oder online angehen könnt. So lautete die Ankündigung der Entwickler auf The Game Awards 2020.

Dazu wurden Details zum neuen "Randale"-Ereignis genannt, das eine Bedrohung für den Hauptschauplatz des Spiels, das Dorf Kamura, darstellen soll. Im unten eingebundenen Trailer-Video seht ihr außerdem noch brandneue Monster wie den Kakifrüchte speienden Bishaten und den aquatischen Somnacanth. Oder den gigantischen Königs-Ludroth sowie den giftigen vogelartigen Großwroggi, die euch bereits bekannt sein dürften.

Des Weiteren könnt ihr in der Demo die neuen Seilkäfer ausprobieren und die Palamute-Gefährten in Augenschein nehmen. In der ersten Minute des dreieinhalbminütigen Trailers müsst ihr aber zunächst einen gar lieblichen Gesang über euch ergehen lassen.