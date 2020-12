Rainbow Six - Siege nach Neueinstufung ab 16 Jahren freigegeben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Rainbow Six - Siege ab 12,03 € bei Amazon.de kaufen.

Bisher musstet ihr volljährig sein, um die kooperativen Gefechte in Rainbow Six - Siege (im Test, Note: 7.0) zu bestreiten. Wie Ubisoft via Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wurde das Spiel von der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) einer erneuten Prüfung unterzogen. Das Ergebnis: Ab sofort ist der Titel nicht mehr ab 18, sondern aber 16 Jahren freigegeben.

Wir freuen uns, dass die USK die kontinuierliche Weiterentwicklung von Rainbow Six Siege in den vergangenen fünf Jahren wahrgenommen hat. Im Zusammenspiel mit der rasant wachsenden Community hat sich der Fokus des Spielsimmer mehr aufintensive Multiplayer-Wettkämpfe mit großer taktischer Tiefe und strategischem Anspruch gerichtet, was eine Neuprüfung des Titels und die Freigabe ab 16 Jahren ermöglichte.

So Karsten Jahn, Sales & Marketing Director bei Ubisoft.