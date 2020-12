PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE ERHÄLT USK 16 EINSTUFUNG (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,14.Dezember2020–Ubisoft®kündigteheute an,dassTomClancy’sRainbow Six®Siegenach einer erneuten Altersprüfungdurch die USK(Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle)dieKennzeichnung„Freigegen ab 16Jahren“gemäß § 14 JuSchGerhält.Der kompetitive Taktik-ShooterTomClancy’sRainbow Six SiegeistaufPlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S,der Xbox One-KonsolenfamiliesowieWindows PC erhältlichund ebenfalls fürUBISOFT+, dem Abo-Service von Ubisoft*, verfügbar.

Rainbow Six Siegeerschien am1.Dezember2015 mit einer USK18-Einstufungund konnte mit seinem Fokus auf Taktik und TeamplayinfünfJahren eine starke und engagierte Community aufbauen, die dieses Jahreinen wichtigen Meilenstein von60 MillionenSpielern weltweitdurchbrach.Die Leidenschaft zum Rainbow Six-Universum wird inzwischen durch Fan-Movies, Comics,Cosplays, Merchandise undPodcastsweiter bereichert und erweitert.

„Wir freuen uns, dass die USK diekontinuierliche Weiterentwicklung vonRainbow Six Siegein den vergangenen fünf Jahrenwahrgenommen hat”,sagt Karsten Jahn, Sales & MarketingDirectorGSA.„Im Zusammenspiel mit der rasant wachsenden Community hat sich der Fokus des Spielsimmer mehraufintensive Multiplayer-Wettkämpfe mit großer taktischer Tiefe und strategischemAnspruchgerichtet, was eine Neuprüfung des Titelsund die Freigabe ab 16 Jahrenermöglichte.”

Auch im Bereich des E-Sports bauteRainbow Six Siegeüber die Jahre hinwegeine leidenschaftliche Community aus Fans und Spielern auf und zähltzu den größten Titeln im E-Sports-Bereich. Mit dem jährlich stattfindenden „SixInvitational“ undinternationalorganisierten Ligen besitztRainbow Six Siegeein starkes globalesNetzwerk fürE-Sport-Fans auf der ganzen Welt.Durch die Umstrukturierung des E-Sport-Programms Anfang 2020 wurden zudem auch die lokalen Wettbewerbe verstärkt in den Fokus gerückt.

Mehr Informationen zuTomClancy’sRainbow Six Siegegibt es unter:https://www.ubisoft.com/de-de/game/rainbow-six/siege

Alle Angebote zuTomClancy’sRainbow Six Siegeim Ubisoft Store unter:https://store.ubi.com/de/home

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 60 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of operators inspired by real-world counterintelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.