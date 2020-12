Xbox bei den Game Awards 2020

Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der Nacht auf den vergangenen Freitag wurden die Game Awards 2020 gefeiert. Die Aufzeichnung des Streams mit Gastgeber Geoff Keighley und Gästen wie Brie Larson, Keanu Reeves, Christopher Nolan, Reggie Fils-Aimé oder Nolan North könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Auch Xbox war bei den Game Awards vertreten und war mit seinen Spielen in insgesamt neun Kategorien nominiert. In der Kategorie Games for Impact konnte sich Tell Me Why den Titel holen, als Best Sim/Strategy wurde der Microsoft Flight Simulator ausgezeichnet.

Folgende Xbox-Titel waren nominiert: