PM: Saison 3 von Fall Guys bietet den ambitioniertesten Bohnen Kronenränge und goldene Kostüme (Sony Playstation Blog)

Ein eiskalter Wind weht durch den Blunderdome in Fall Guys: Ultimate Knockout Saison 3 und bringt eine Vielzahl von Wintergeschenken mit sich. Die ganze Welt ist herzlich dazu eingeladen, am 15. Dezember am „Winter Knockout“ teilzunehmen – festliches Chaos mit sieben neuen Runden, unzähligen neuen Features und tollen neuen Kostümen, die wahrlich den schneebedeckten Gipfel der Fall Guys-Mode darstellen. Aber was bekommen die ambitioniertesten Bohnen? Die Spieler, die sich auf ihrem Weg zur schleimigen Herrschaft die meisten Kronen verdienen? Wir freuen uns wahnsinnig, euch die Kronenränge und die goldenen Kostüme vorstellen zu dürfen – eine komplett neue Dimension von Inhalten für den Fall Guys-Adel …

In Fall Guys Saison 3 bekommen die Spieler, deren Siegesdurst unstillbar ist, eine neue Möglichkeit, sich von der Masse abzuheben: Kronenränge! Wir haben lange und hart darüber nachgedacht, wie wir unsere ambitioniertesten Spieler belohnen können. Die begehrten Kronen sollten für alle sichtbarer werden, man sollte damit angeben können und man sollte generell einfach mehr von ihnen haben.

Deshalb haben wir uns für die Kronenränge entschieden, ein brandneues Belohnungssystem, das die Spieler ehrt, die immer wieder und wieder an die Spitze getaumelt sind.

Je mehr Kronen ihr euch schnappt, desto höher wird euer Kronenrang. Und so schaltet ihr auch unzählige neue interessante und begehrenswerte Belohnungen frei, daunter exklusive Farben und Muster, um auch dem letzten Zweifler klar zu machen, dass ihr es absolut ernst meint. Aber das ist noch nicht alles…

Für alle Kronenenthusiasten gibt es noch eine ganz besondere Überraschung: die goldenen Kostüme! Im überquellenden Kleiderschrank der Fall Guys-Klamotten finden sich jetzt noch prestigeträchtigere Goldvarianten ikonischer Kostüme für alle Spieler der Spitzenklasse.

Durch den ganzen Glitzer und Glanz verwandeln diese strahlenden Kostüme euren Look in etwas noch Bewundernswertes. Habt ihr schon mal ein Huhn aus solidem Gold fliegen sehen? Jetzt endlich haben wir die Technologie, das möglich zu machen.

Mit Saison 3 erwarten euch ab dem 15. Dezember natürlich auch viele neue verschneite Stolperpartien. Das ganze Team ist schon total gespannt darauf, wie ihr euch schlagen werdet. Zusätzlich zu den neuen Runden (mehr als je zuvor) könnt ihr euch außerdem auf viele neue, fiese Hindernisse, dutzende spielverändernde Variationen und einige unserer bislang coolsten (und ehrlich gesagt auch niedlichsten) Kostüme freuen.

Wir freuen uns schon darauf, eure Eindrücke zu lesen, also teilt sie uns auf Twitter, Instagram und TikTok mit. Und stattet doch der hilfsbereiten Community auf dem offiziellen Discord-Server einen Besuch ab. Wir sehen uns an der Startlinie!