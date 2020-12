PM: Unser gemeinsames Engagement für sicheres Gaming (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es gibt viele gute Gründe für Gaming: Wir lassen unserer Fantasie freien Lauf, verbringen Zeit mit Freunden oder der Familie, messen uns in spannenden Wettkämpfen mit anderen Spielern, lernen mithilfe modernster Technologie oder vertreiben uns einfach entspannt die Zeit. Genau wie bei anderen sozialen Aktivitäten knüpft Gaming eine emotionale Verbindung zwischen unterschiedlichsten Menschen. Und die gemeinsame Freude am Spielen erinnert uns daran, wie viel wir doch gemeinsam haben.

Wir glauben, dass Gaming offen für alle Menschen jeden Alters sein sollte – und auch unsere jüngsten Spieler miteinbezieht. Technologie bietet uns mitreißende Unterhaltungsmöglichkeiten und wir möchten sicherstellen, dass diese Erlebnisse – besonders wenn sie Interaktionen mit anderen Spielern und Spielerinnen umfassen – positiv und respektvoll sind. Allen Spielern steht ein fantastisches Gaming-Erlebnis zu, in einem sicheren Umfeld mit gegenseitigem Respekt.

In unserer Überzeugung, dass der Online-Schutz von Spielern eine multidisziplinäre Angelegenheit ist – eine, die die Vorteile neuester Technologie, einer unterstützenden Community und der Kontrolle durch qualifizierte Fachkräfte vereint – haben wir uns bei Xbox mit PlayStation und Nintendo, im Namen der Nintendo Switch-Community, zusammengeschlossen. Wenn wir gemeinsam auf das gleiche Ziel hinarbeiten, können wir mehr erreichen. Daher wird jeder von uns weiterhin nach Lösungsansätzen für mehr Benutzersicherheit forschen, sie weiterentwickeln und verstärken. Im Fokus unserer Arbeit steht dabei die Sicherheit unserer Spieler – besonders diejenigen, die unsere Hilfe am meisten benötigen. Dabei lassen wir uns in unserer Arbeit von folgenden Prinzipien leiten.

Prävention:Spielern und Eltern mehr Einsicht und Kontrolle in Gaming-Erlebnisse geben

Partnerschaft:Wir verpflichten uns zu einer Zusammenarbeit mit der Branche, den Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie unseren Communitys, um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen.

Verantwortung:Wir übernehmen Verantwortung dafür, unsere Plattformen für alle Spieler so sicher wie möglich zu machen.

Es kann eine Herausforderung sein, Spieler in einer digitalen und oftmals unmittelbar miteinander verknüpften Welt zu beschützen. Diese Zusammenarbeit mit anderen Plattform-Herstellern verdeutlicht unser Bestreben, gemeinsam die Sicherheit der Community zu verbessern und sicherzustellen, dass Gaming für alle gleichermaßen offensteht. Die Videospiel-Industrie hat bereits in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen zum Schutz von Spielern – insbesondere Kindern – unternommen. Doch wir erkennen auch an, dass kein Unternehmen und keine Industrie diese Herausforderungen alleine lösen kann.

Wir laden auch die anderen Entwickler und Unternehmen der Branche dazu ein, sich mit uns zusammenzuschließen und Gaming überall auf der Welt noch sicherer und inklusiver zu gestalten.