Feiertage-Verlosung 2020, 3.1.: Sony

Tschüss PS4!

PS4

Teaser Machen wir uns nichts vor, die Playstation 4 wird langsam aber sicher von ihrer Nachfolgerin abgelöst. Heute habt ihr die Chance auf ein großes Abschieds-Paket zur Sony-Konsole.

Dieses Jahr gab es viele Hochs und Tiefs, wir wollen daher etwas Weihnachtsstimmung unter euch verbreiten. Deshalb hat auch in diesem Jahr wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 7.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Activision, Bethesda, Devolver Digital, Electronic Arts, Frontier, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony und Take 2.

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.

Tag 11, 3.1.: PS4-Spielepaket plus viel Merchandise

Auch wenn die Playstation 4 in den nächsten Monaten nach und nach von ihrer Nachfolgerkonsole abgelöst werden wird, wollen wir ihr noch einmal Respekt zollen. Für den heutigen Preis hat Sony uns ein Paket der besten PS4-Titel geschnürt: Spider-Man Miles Morales, The Last of Us - Part 2, Sackboy - A Big Adventure in der Special Edition mit Plüschfigur und Ghost of Tsushima. Doch damit nicht genug, ihr bekommt obendrauf noch Demon's Souls als Starttitel für eure PS5. Alle PS4-Titel lassen sich übrigens auch per Abwärtskompatibilität auf der neuen Konsole spielen. Als physische Beigaben packen wir außerdem Buttons, einen Smartphone-Ring und einen Thermobecher zu The Last of Us 2 mit ein. Dazu gesellen sich ein PS5-Kugelschreiber plus Notizbüchern zur PS5, Ghost of Tsushima und The Last of Us - Part 2, eine Survival-Bauchtasche, ein Poster zu Ghost of Tsushima, ein PS5-Shirt (Größe S oder M) und je ein Pulli und ein T-Shirt zu The Last of Us - Part 2 (Größe M). Der Gesamtwert des Pakets liegt damit bei etwa 450 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Ellie ist mittlerweile zu einer jungen Dame herangewachsen, die immer noch keine Angst hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Ihr Rachefeldzug in The Last of Us 2 ist der beste Beweis dafür. Durch ein Ereignis in der Story wird sie fast schon in ein Schicksal als Racheengel getrieben, doch sie hat einen menschlichen Anker, der ihr Halt gibt. Wer verkörpert diesen?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 11: Sony" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 3.1. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 12. Januar 2020.