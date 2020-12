Feiertage-Verlosung 2020, 29.12.: EA

Das Runde, das Eckige und Die Sims

Teaser Zwei Serien von EA laufen seit so vielen Jahren, dass sie zum festen Bestandteil der Videospielelandschaft gehören. Wir haben ein schönes Paket mitsamt etwas Merch für euch geschnürt

Dieses Jahr gab es viele Hochs und Tiefs, wir wollen daher etwas Weihnachtsstimmung unter euch verbreiten. Deshalb hat auch in diesem Jahr wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 7.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Activision, Bethesda, Devolver Digital, Electronic Arts, Frontier, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony und Take 2.

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.

Tag 6, 29.12.: FIFA 21 und Die Sims 4 plus Merchandise

Wenn ihr heute nicht gewinnt, könnt ihr wenigstens den Rasen kaputttreten. Passend zu diesem Zitat aus der bunten Welt des Fußballs gibt es nämlich die PS4-Fassung von FIFA 21 zu gewinnen. Und damit ihr auf dem Grün auch eine gute Figur macht, hat EA noch eine passende Cap, einen Kugelschreiber plus Notizblock und einen Flaschenöffner für das Bier danach. Für die entspannte Alltagssimulation danach empfiehlt sich unser Paket zu Die Sims 4, dass wir dazulegen. Enthalten sind neben dem Hauptspiel die neue Erweiterung Ab ins Schneeparadies. Damit ihr auch passend gekleidet vor dem Monitor sitzt erhält der heutige Gewinner neben den Spielen selbst ein T-Shirt (Größe S), einen Plumbob-Haarreif und kann seinen Kaffee aus einer Sims-Tassen schlürfen. Der Gesamtwert des Pakets liegt damit bei etwa 210 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Die Sims sind uns in so vielen Belangen ähnlich, dass es schon gruselig ist. Sie müssen auf Toilette, haben Hunger, sehnen sich nach menschlicher Nähe. Sogar unter Stimmungsschwankungen leiden sie. Wie könnt ihr euren Sim zur Vernunft bringen, wenn die Liebesgefühle ihn überkommen?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 6: FIFA" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 29.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 12. Januar 2020.