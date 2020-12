Feiertage-Verlosung 2020, 27.12.: Devolver

Lesestoff und Digitalpaket

PC XOne PS4 Linux MacOS

Teaser Während viele Publisher stets Dienst nach Vorschrift machen, hat Devolver sich auf die Fahnen geschrieben, gegen den Wind zu pinkeln. Der heute Preis erläutert das in Buch- und Spieleform.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dieses Jahr gab es viele Hochs und Tiefs, wir wollen daher etwas Weihnachtsstimmung unter euch verbreiten. Deshalb hat auch in diesem Jahr wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 7.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Activision, Bethesda, Devolver Digital, Electronic Arts, Frontier, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony und Take 2.

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.

Tag 4, 27.12.: Devolver-Spielepaket plus Buch "Business and Punk Attitude"

Devolver Digital genießt den Ruf des Underdogs in der Spielebranche, der es trotzdem irgendwie geschafft hat. Das Unternehmen macht vieles anders und will sich von der Konkurrenz abheben. Wie das aussieht könnt ihr euch anhand der Spiele Carrion, Serious Sam 4, Disc Room, Blightbound und Ragnorium machen, die heute als PC-Keys winken. Als passenden Lesestoff gibt es obendrauf das Buch Devolver: Behind the Scenes. Business and Punk Attitude. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 140 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Viele Spiele, die Devolver Digital vertreibt, passen perfekt zum abgedrehten Image des Publishers. Die Titel sind gerne laut, bunt, chaotisch und brutal. Doch das ist kein Muss, wie Titel wie das melancholische GRIS zeigen. Ausgerechnet das Studio hinter Serious Sam 4 hat bewiesen, dass es beide Tonarten beherrscht. Neben der chaotischen Dauerballerei mit Sam haben die kroatischen Entwickler noch eine knackige Rätselei erschaffen, deren Geschichte philosophische Themen aufgreift. Wie heißt dieses Puzzle-Spiel?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 4: Devolver" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 27.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 12. Januar 2020.