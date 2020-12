Feiertage-Verlosung 2020, 24.12.: Cyberpunk 2077

Ab nach Night City

Teaser Es ist der große Hype-Titel des Jahres 2020. Um euch angemessen vorbereitet nach Night City zu schicken gibt es heute Wohnungsdekoration, passende Klamotten und Einkaufshilfen.

Tag 1, 24.12.: Cyberpunk 2077 Collectors Edition plus Rucksack

Dieses Jahr gab es viele Hochs und Tiefs, wir wollen daher etwas Weihnachtsstimmung unter euch verbreiten. Deshalb hat auch in diesem Jahr wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 7.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.Als Videospieler konnte man in diesem Jahr den Ruf von Night City quasi nicht entgehen. Wenn ihr euch noch nicht auf in die verdorbene Stadt gemacht habt oder einfach eure Wohnung mit einer ordentlichen Prise V aufwerten wollt, haben wir heute die vergriffene Collector's Edition in der PS4-Version im Angebot. Und damit ihr euch selber wie ein Bewohner der sündigen Stadt fühlen könnt legen wir noch einen Pulli, ein T-Shirt (jeweils Größe L) und einen Messenger-Rucksack bei, der exklusiv an Spieler der Preview-Fassung ausgegeben wurde. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 400 Euro.Auch wenn man aufgrund des entstandenen Hypes meinen könnte, CD Projekts Rollenspiel hätte den Begriff Cyberpunk erfunden, ist dem natürlich nicht so. Bereits seit vielen Jahren gibt es dieses Genre in diversen Medien. Und auch der Begriff ist kein neuer, so nutzte ihm bereits vor dem-Autoren Gibson ein Herausgeber diese Bezeichnung (die schon vorher der Titel eines Romans von Bruce Bethke war) und popularisierte sie – wer?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 1: Cyberpunk" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der. Viel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 12. Januar 2020.