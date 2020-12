Electronic Arts kauft Codemasters für 1,2 Milliarden US-Dollar

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Electronic Arts hat soeben bekanntgegeben, dass sie den britischen Traditions-Entwickler Codemasters für rund 1,2 Milliarden US-Dollar kaufen und damit "in einer neuen Ära der Videorennspiele die führende Rolle übernehmen" will. Die Akquisition soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Gerüchte um eine Übernahme Codemasters, das nächstes Jahr sein 35-jähriges Bestehen feiert, gibt es schon länger. Zuletzt wurde allerdings eher die Rockstar-Mutter Take2 als Kandidat genannt, wo dem Vernehmen nach schon eine 950 Millionen US-Dollar teure Einigung im Raum stand. Diesen Betrag hat EA in den Verhandlungen also scheinbar überboten und die Bieterschlacht gegen Take2 gewonnen, auch wenn deren CEO Strauss Zelnick zuletzt noch meinte: "Codemasters würde perfekt in das eigene Sportspiele-Portfolio passen."

Mit der Übernahme wird EA neben den eigenen Marken wie Need for Speed (Heat im Test: 7.5), Real Racing und Burnout (Paradise Remastered im Test: 7.0), damit auch die IPs an Dirt (Teil 5 im Test: 8.0), Grid (im Test: 6.5) sowie Project Cars (Teil 3 im Test: 8.5) besitzen. Zusätzlich auch die Exklusiv-Rechte an der Formel 1, wo Mick Schumacher, der Sohn von Rekord-Champion Michael Schumacher, nächstes Jahr seine Runden drehen wird. Den Vertrag hatte Codemasters erst im vergangenen Jahr bis 2025 (plus zweijähriger Option) verlängert.