Cyberpunk 2077: Refunds für Last-Gen-Versionen möglich / Patch-Plan

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Teaserbild stimmt aus der Xbox-One-Version

In einem Statement auf Twitter hat CD Projekt Red sich für den aktuellen Stand der Fassungen von Cyberpunk 2077 (im Test) auf PS4 und Xbox One entschuldigt. Auf den Grundversionen der Konsolen sieht das Spiel, gelinde gesagt, bescheiden aus und leidet unter massiven Performance-Problemen. Man hätte sich mehr Mühe bei den Umsetzungen geben sollen und arbeite aktuell unter Hochdruck an Patches für die Fassungen.

Die ersten Updates wurden bereits veröffentlicht und die nächsten werden innerhalb der nächsten sieben Tage erscheinen. Stellt euch auf mehr Patches ein, wir werden sie häufiger veröffentlichen, wann immer neue Verbesserungen bereit sind. Nach den Feiertagen werden wir weiter daran arbeiten und zwei große Patches veröffentlichen, Patch Nummer 1 im Januar. Folgen wird dem Patch Nummer 2 im Februar.

Durch diese beiden Updates wolle man die größten Fehler beheben. Allerdings weist CD Projekt darauf hin, dass man keine Optik wie auf einem High-End-PC oder einer Nextgen-Konsole erwarten kann, durch die Verbesserungen soll es sich der Qualität aber mehr annähern, als es aktuell der Fall ist.

Außerdem wolle man sicherstellen, dass jeder Spieler zufrieden mit seinem Kauf ist und bitte um Verständnis und Geduld, bis die Patches erscheinen. Alternativ gebe es aber auch die Möglichkeit, die PS4-, beziehungsweise Xbox-One-Fassung zurückzugeben. Bei digitalen Käufen soll dies einfach über den Store der jeweiligen Plattform möglich sein. Habe man das Spiel hingegen als physische Kopie erworben, soll man beim Händler um eine Rückerstattung bitten. Falls dies nicht möglich ist, könne man sich an die Mailadresse helpmerefund@cdprojektred.com wenden und dort Hilfe erhalten. Bis zum 21. Dezember 2020 sollen dort Mitarbeiter erreichbar sein.