Sonntagsfrage: Eure Spielepläne im Weihnachtslockdown

Ärger, Ambivalenz, Freude?

Teaser Ab Mittwoch geht Deutschland bundesweit in den zweiten Lockdown seit dem Frühjahr. Hat das Auswirkungen auf eure Pläne, Videospiele betreffend? Spielt ihr mehr als je zuvor? Nervt euch alles nur noch?

Nach dem heutigen Bund-Länder-Gipfel ist klar: Ab Mittwoch, 16.12.2020, wird Deutschland in einen weiten (Quasi-) Lockdown geschickt. Sogar die Friseure müssen zumachen, nicht aber Tankstellen, Lebensmittelläden und Co. Firmen und Behörden sind angehalten, in den verbleibenden Tagen des Jahres ihre Mitarbeiter noch stärker zur Heimarbeit zu ermutigen, und auch möglichst spät im Januar die Geschäfte wieder aufzunehmen.

Diese Sonntagsfrage beschäftigt sich nicht mit dem Sinn oder vermeintlichen Unsinn des neuen Beschlusses, sondern mit der konkreten Auswirkung auf unser aller Hobby: Ändern sich dadurch eure Computerspiel-Pläne in den nächsten Wochen? Ist das die große Chance, endlich noch mal Witcher 3 durchzuspielen? Doch das MMO anzufangen, dem gegenüber man immer zeitliche Minderwertigkeitsgefühle hatte? Oder ist das Gegenteil der Fall, habt ihr eh schon mehr gespielt in diesem Jahr (siehe auch noch mal unsere Corona-Spieletipps-Videos) und wollt das nicht noch steigern, oder schlägt euch die Krise -- weil ihr vielleicht auch einfach stärker betroffen seid als andere -- auf die Stimmung durch, sodass ihr wegen Corona keine Lust mehr habt auf bunte Eskapismuswelten?

Sagt es uns in der Umfrage und den Kommentaren! Aber versucht bitte, beim vorgegebenen Thema zu bleiben :-)