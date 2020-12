Community-Projekt: Eure 2020er Spiele-Highlights, -Flops und -Überraschungen sowie Ausblick auf 2021

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie schon in den vergangenen fünf Jahren können alle registrierten GamersGlobal-User auch zum Ende dieses Jahres an einem Community-Projekt teilnehmen, mit dem ihr euren Mit-Userinnen und -Usern jene Spiele vorstellt, die sich für euch in den letzten zwölf Monaten zu euren persönlichen Überraschungen, Enttäuschungen oder Highlights entwickelt haben. Darüber hinaus könnt ihr erneut über Titel schreiben, auf die ihr euch im Jahr 2021 besonders freut.

Umgesetzt werden die eingereichten Beiträge als Plus-Galerie, als Beispiel seien die Highlights und die Enttäuschungen des vergangenen Jahres genannt (wer weiter in der Vergangenheit stöbern möchte, findet im Forumsthread zum Projekt ein Archiv mit allen derzeitigen 20 Galerien).

Der Unterschied zu üblichen Jahresendlisten

Im Gegensatz zu manch anderen Jahresendlisten gibt es bei unserem Projekt einen Unterschied: Wir beschränken uns bewusst nicht nur auf jene Spiele, die 2020 veröffentlicht worden sind, sondern erweitern das Ganze um die Titel, die ihr in diesem Zeitraum tatsächlich gespielt habt, wodurch auch ältere Produkte miteinbezogen werden können. Der Grund dafür ist, dass sich dadurch im besten Fall mehr Abwechslung ergibt.

Anmeldung und Teilnahmeschluss

Für alle Projekt-Galerien gilt, dass für deren Realisierung mindestens zehn Beiträge vorhanden sein sollten. Für das zum 6. Mal stattfindende Vorhaben anmelden könnt ihr euch in diesem Forumsthread (gebt bitte ohne die Nennung der Spiele an, für welche Kategorien ihr Beiträge verfassen möchtet). Außerdem findet ihr dort weitere Informationen, die jeweils zeitnah aktualisierte Tabelle der teilnehmenden User/innen sowie in Kürze den Link zum unkomplizierten Teilnahmeformular.

Damit jenen unter euch, die trotz der bevorstehenden Feier- und eventueller Urlaubstage teilnehmen möchten, ausreichend Zeit zur Verfügung steht, dient erneut die erste Januar-Woche als grob festgelegter Einsendeschluss (versucht bitte, eure Beiträge nicht in letzter Sekunde einzureichen, da jeder Text gegengelesen wird).

Abschließend ist zu erwähnen, dass ihr euch für einzelne oder mehrere Kategorien anmelden könnt beziehungsweise es keine Bedingung ist, Beiträge für alle fünf Rubriken zu verfassen. Nur der Vollständigkeit halber: Vermeidet bitte, euch auf die bloße Aufzählung von Spielen zu beschränken, da simple Listen ohne Begründungen – zumindest für dieses Vorhaben – weniger interessant sind. Für Fragen stehen wir euch in den Kommentaren oder im verlinkten Thread zur Verfügung.