Perfect Dark: Rare-IP-Reboot von The Initiative

PC Xbox X

Im Jahr 2000 brachte Rare mit Perfect Dark einen First-Person-Shooter auf den Nintendo 64, der heute Kultstatus besitzt. In vielerlei Hinsicht war der Titel prägend, nicht nur weil mit Secret Agent Joanna Dark eine für die damalige Zeit untypische weibliche Protagonistin gewählt wurde. Auch die Art zu kämpfen, die Gadgets und einige Spielmechaniken waren für die Zeit ungewöhnlich und sehr modern. Rare brachte zwar noch einen Nachfolger in 2006, der aber nicht mehr an den Erfolg anknüpfen konnte. Auch das 2010 von 4J Studios entwickelte HD-Remake des Klassikers brachte die IP zwar nochmal in Erinnerung, aber nicht mehr in die Charts.

Nun hat Microsoft offenbar in der IP-Kiste gegraben und mit ihrem 2018 gegründeten Studio The Initiative ein Team gefunden, das ihre ganz eigene Interpretation der Marke entwickeln wird. Bereits im Januar hat Phil Spencer ein eventuelles Remake einer bekannten IP angeteasert, das sich nun als Reboot des Perfect-Dark-Franchises entpuppt hat.

Im Rahmen der The Game Awards 2020 veröffentlichte Microsoft einen ersten Trailer ohne echte Spielszenen, der aber einen ungefähren Eindruck des Agenten-Thriller-FPS vermitteln soll. Das zwei Minuten lange Video haben wir euch am Ende der News eingebunden. Ein Releasezeitraum wurde nicht genannt, es kann sich genauso um 2021 wie auch 2022 handeln. Bei den anvisierten Plattformen wird es sich aber lediglich um den PC und die Xbox Konsolen handeln.