It Takes Two: Koop-Spiel von Hazelight erscheint im März

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Vor zweieinhalb Jahren konnte Hazelight mit A Way Out einen Achtungserfolg landen. Das Besondere an dem Action-Adventure ist, dass es nur kooperativ funktioniert. Dies geht sowohl an einem Bildschirm dank eines Splitscreen-Modus, als auch online. Im Rahmen der Game Awards, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag liefen, wurden nun erstmals bewegte Bilder aus dem neuen Spiel des Studios gezeigt. Dieses hört auf den Namen It Takes Two und soll schon am 26. März 2021 für PC, PS4, PS5 , Xbox One und Xbox Series erscheinen.

It Takes Two wird ein Jump'n Run, das sich nur kooperativ bewältigen lässt. Ihr spielt ein Ehepaar, dessen Beziehung eingerostet ist und das sich plötzlich als Holzpuppen in einer alternativen Fantasy-Welt wiederfindet. Dort können sie nur gemeinsam bestehen und müssen wieder zueinanderfinden. Die Story wird humorvoll inszeniert und erinnert an romantische Komödien.

Wie schon A Way Out wird auch It Takes Two über Electronic Arts erscheinen und einen Freundespass beinhalten. Wenn ihr das Spiel online mit einem Freund oder Partner spielen wollt, müsst ihr es somit nicht doppelt kaufen. Der Freundespass funktioniert generationsübergreifend, aber nicht plattformübergreifend. PS4-Besitzer können mit PS5-Besitzern spielen, aber nicht mit Xbox-Besitzern.