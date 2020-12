The Callisto Protocol: Dead-Space-Macher entwickeln Survival-Horror-Spiel

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nichts weniger als das "gruseligste Spiel aller Zeiten" möchte Glen Schofield und sein neues Team bei den Striking Distance Studios entwickeln. Mit The Callisto Protocol bleibt der Sledgehammer-Games-Mitbegründer und Chefdesigner von Dead Space bei EA Redwood dem Survival-Horror-Genre treu. Der neue Titel, den Schofield während der TGA 2020 angekündigt hat, soll eine storybasierte Third-Person-Einzelspielererfahrung werden und sowohl Horror- als auch Survival-Elemente enthalten.

Viel mehr ist zum Titel nicht bekannt, auch ist der Erscheinungstermin mit 2022 angesetzt und somit noch in weiter Ferne. Die Entwicklung mit über 100 Mitarbeitern laufe bereits aber seit anderthalb Jahren. Der während The Game Awards gezeigte Teaser-Trailer ist knapp zwei Minuten lang und zeigt den verzweifelten Versuch eines Gefangenen, sich in einer mutmaßlichen Gefängnisanlage auf dem vierten Jupitermond Callisto einer Horrorkreatur zu erwehren. Spielen soll der Sci-Fi-Schocker im Jahre 2330.

Geplant sind Veröffentlichungen auf PC, PS5 und Xbox Series X|S. Ob es Versionen für PS4 und/oder Xbox One geben wird, ist nicht bekannt.

Abschließend der Hinweis, dass sich Glen Schofield in der Videoreihe War Stories zur Entwicklung von Dead Space geäußert hatte. Dem seiner Meinung nach bislang gruseligstem Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel.