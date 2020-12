Evil Dead - The Game: Multiplayerspiel für PC und Konsolen // Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ashley „Ash“ Joanna Williams – kurz Ash – ist zurück. Nicht als Charakter in einem weiteren Film der Evil Dead-Reihe, sondern als Figur in einem während der TGA 2020 angekündigten Spiel mit der schlichten Bezeichnung Evil Dead - The Game. Basierend auf dem genannten Franchise soll euch ein Koop- und PvP-Titel erwarten, in dem ihr als Team gegen die „Kräfte des Bösen“ antretet oder als Kandarian-Dämon versucht, eure Gegenspieler zu jagen und auszulöschen.

Als naheliegende Inspiration für die Schauplätze dienen die Filme The Evil Dead, Evil Dead 2 - Dead by Dawn und Army of Darkness, was sich beispielsweise durch „denkwürdige“ Orte wie die „berüchtigte“ Hütte im Wald zeigen soll. Außerdem ist der Schauspieler Bruce Campell (Ash) in Form von Dialogen am Spiel beteiligt.

In Bezug auf das Gameplay stehen euch mehr als 25 Waffen zur Verfügung, darüber hinaus könnt ihr die Talentbäume der Protagonisten ausbauen. Hinzu kommen Merkmale wie Plündern und Crafting.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum existiert bislang nicht, bereits bekannt sind hingegen die Plattformen, für die Evil Dead - The Game erscheint: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Zuständig für die Entwicklung ist das Studio Saber Interactive, von dem unter anderem World War Z oder auch das in diesem Jahr veröffentlichte Snowrunner (im Test mit Wertung 6.5) stammt.