Evil West: Vampire im Wilden Westen jagen // Ankündigungstrailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

„Das Böse schläft nie ... aber es blutet.“ – Mit dieser markigen Aussage kündigten Focus Home Interactive und Flying Wild Hog (Hard Reset, Shadow Warrior 2) bei den The Game Awards jüngst Evil West für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One an. Angesiedelt ist der mit Dark-Fantasy-Elementen versehene Actiontitel im Wilden Westen. Eure kaum überraschende Aufgabe: Letztendlich nicht weniger als die Menschheit zu retten:

Eine dunkle Bedrohung verzehrt die amerikanische Grenze. Als einer der letzten Agenten eines streng geheimen Vampirjäger-Instituts bildest du die letzte Grenze zwischen der Menschheit und einem tief verwurzelten Terror, der jetzt aus dem Schatten kommt. Erheb dich und werde zum Wildwest-Superhelden, erledige die Vampirbedrohung und rette die Vereinigten Staaten!

Zur Verfügung stehen euch neben (verbesserbaren) Schusswaffen auch ein Handschuh, der im Nahkampf hilfreich ist, sowie unterschiedliche Gadgets. Neben der Möglichkeit, Evil West im Koop-Modus zu spielen, soll euch der Titel auch eine „storylastige“ Kampagne bieten. Die ersten drei Screenshots findet ihr in unserer Galerie zum Spiel. Der Ankündigungstrailer, der keine Gameplay-Szenen enthält, folgt abschließend.