PM: Neu im Xbox Game Pass: The Medium, Among Us, Code Vein und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Hast auch Du die aufregenden Game Awards 2020 verfolgt? An dieser Stelle gratulieren wir dem Microsoft Flight Simulator und Tell Me Why sowie allen nominierten Spielen! Auf den Game Awards 2020 gab es aber auch noch mehr aufregende News – und zwar für alle Fans des Xbox Game Pass.

Hier sind einige Spiele, die während der Show angekündigt wurden und die Du schon bald – vielleicht sogar sehr bald – im Xbox Game Pass spielst:

Und vergiss nicht, dass Du als PC-Spieler EA Play ab 15. Dezember ohne zusätzliche Kosten im Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC genießt. Ein weiteres Plus: Wenn Du Xbox Game Pass Ultimate bisher noch nicht ausprobiert hast, nutzt Du jetzt alle vorgestellten Spiele und Vorteile für nur 1 Euro in den ersten 3 Monaten. So, jetzt aber zu den Games!

Mørkredd (Android, Konsole & PC) – Jetzt erhältlich

ID@Xbox – Der Orb ist Dein Schicksal. Mørkredd ist ein spannendes, physikbasiertes Koop-Puzzlespiel für ein bis zwei Spieler. Nutze Dein besonderes Geschick zum Lösen der Rätsel, schaffe Balance zwischen Licht und Schatten und kombiniere Geheimnisse, um die dunkle Welt zu entschlüsseln.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Android & Konsole) – 15. Dezember

Diese Skyrim Special Edition wurde mit mehr als 200 Game of the Year-Awards ausgezeichnet! Sie enthält das Spiel und vielfältige Add-ons mit brandneuen Features wie überarbeitete Grafik und Effekte, volumetrische Götterstrahlen, dynamische Tiefenschärfe und vieles mehr. Dich erwarten neue Quests, spannende Umgebungen, ungezähmte Charaktere, besondere Dialoge sowie starke Rüstungen und Waffen – mit Mods sind Deinem Spielerlebnis definitiv keine Grenzen mehr gesetzt.

Among Us (PC) – 17. Dezember

ID@Xbox – Spiele mit vier bis zehn Spielern online oder über Dein lokales Netzwerk und versuche, Dein Raumschiff für den Abflug vorzubereiten. Doch Vorsicht! Einer oder sogar mehrere Spieler innerhalb Deiner Crew sind Hochstapler, die Dich und Deine Freunde umbringen wollen.

Beholder (Android & Konsole) – 17. Dezember

ID@Xbox – In einer dystopischen Welt ist die Privatsphäre in den Fängen des Staates, der das Leben vollends kontrolliert. Beholder stellt dich vor die Wahl: Wirst Du weiterhin das tun, was der Staat von dir verlangt? Oder zeigst Du Dich als einfühlsamer Verpächter, der ein Auge zudrückt? Alle Deine Entscheidungen haben weitreichende Konsequenzen, mit denen Du umgehen musst. Die Beholder Complete Edition enthält zudem den Blissful Sleep DLC – ein neues Szenario, in dessen Mittelpunkt ein Ex-Verpächter, neue Mieter und spannende Geschichten stehen.

CODE VEIN (Android & Konsole) – 17. Dezember

In der nicht allzu fernen Zukunft hat eine mysteriöse Katastrophe unserer Welt ein Ende bereitet. Im Zentrum der Zerstörung verbirgt sich eine Gemeinschaft von Wiedergängern namens Vein. Finde Verbündete und begib Dich auf eine Reise bis ans Ende der Hölle, um Deine Vergangenheit zu entschlüsseln und dem Albtraum in CODE VEIN zu entkommen.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC) – 17. Dezember

Tauche ein in die schaurige Welt von The Dark Pictures Anthology. In Man of Medan brechen fünf Freunde zu einem Tauchtrip auf, der zusehends unheimlicher wird. Plötzlich zieht ein Sturm auf. Wer wird überleben, wer wird sterben? Diese Entscheidung liegt in Deinen Händen. Erlebe dieses Game online mit einem weiteren Spieler, oder im Movienight-Modus mit bis zu fünf Spielern offline.

Monster Train (Konsole) – 17. Dezember

ID@Xbox – Monster Train ist ein strategisches Roguelike-Deckbuilding-Spiel mit einem ganz besonderen Twist: Du sitzt im Zug Richtung Hölle. Jetzt gilt es, taktische Entscheidungen zu treffen, um alle Deine vertikalen Schlachtfelder zu verteidigen. Mit an Bord: der kompetitive Echtzeit-Multiplayer-Modus.

MotoGP 20 (Android, Konsole & PC) – 17. Dezember

Bringe Deinen Motor bei MotoGP 20 auf Touren! Sei ein Teil der offiziellen MotoGP-Saison 2020 und erlebe die Rückkehr des Karrieremodus – trittst Du einem Team der aktuellen Saison bei und fährst zusammen mit offiziellen Fahrern oder wählst Du ein völlig neues Team? Auf Dich warten neben realistischer Physik, verbesserter Grafik, 3D-Modellen und Gesichtsscans offizieller MotoGP-Teammanager auch spannende neue Animationen. Passe Deine Bikes und Anzüge an, messe Dich mit den Legenden des Motorsports im historischen Modus, fordere Freunde online heraus oder nehme mit A.N.N.A., der neuralen KI, an herausfordernden Rennen teil.

My Friend Pedro (Android) – 17. Dezember

ID@Xbox – My Friend Pedro ist der brutale Kampf eines Mannes rund um Freundschaft, Vorstellungskraft und Tanz – und er ist bereit, jeden zu vernichten, der sich ihm in den Weg stellt. Das strategisch geschickte Erfassen zweier Ziele gleichzeitig, die Zeitlupe und der klassische Sprung durch die Fensterscheibe sorgen für fantastische Action. Erlebe einen explosiven Schlachtzug durch eine gnadenlose Unterwelt auf der Suche nach einer sprechenden Banane.

Neoverse (Android & Konsole) – 17. Dezember

ID@Xbox – Neoverse ist ein actionreiches, aber auch strategisches Roguelite, in dem Du Dich wechselnden anspruchsvollen Challenges stellst. Mach Dich gefasst auf ein fantastisches Game, das spannende Abenteuer mit besonderen Herausforderungen kombiniert. Zusammen mit einem einzigartigen Helden begibst Du Dich auf eine verzwickte Reise entlang verschiedener Zeitzonen, um die Welt zu retten.

Wilmot’s Warehouse (Konsole & PC) ID@Xbox – 17. Dezember

In diesem Puzzlegame gilt es, das Lagerhaus in einem blitzeblanken Zustand zu halten. Merke Dir, wo Du alles abgestellt hast, denn wenn sich die Serviceluke öffnet, musst Du die entsprechenden Dinge schnell finden, um Dir die begehrten Performance-Sterne zu verdienen.

Monster Sanctuary (PC)

ID@Xbox – Auf Deiner Suche nach dem ultimativen Monsterhüter wirst Du ein Geheimnis lüften, das den Frieden zwischen Menschen und Monstern bedroht. Stell Dir ein starkes Team zusammen – das wirst Du brauchen, um das Monster Santuary zu retten. Immerhin werden Dir über 100 Monster über den Weg laufen und Deine Reise führt Dich durch viele gefährliche Länder.

Phogs! (Android & Konsole)

ID@Xbox – In Phogs! spielst Du als ein Hundeduo auf einem spannenden, rätselhaften Abenteuer. Sie sind durch einen dehnbaren Bauch miteinander verbunden und Du musst Dir Deinen Weg voller Hindernisse freibellen, beißen oder springen. Im Coop- oder Einzelspielermodus warten Welten zu den Themen Fressen, Schlafen und Spielen auf Dich. Insgesamt erkundest Du ganze 24 fantastische Level voller spannender Aufgaben und Kreaturen.

Ultimate-Members, aufgepasst! Für den Fall, dass Du es verpasst hast: Es gibt neue Cloud-fähige Spiele, die Du ab jetzt auf Deinem Android-Gerät spielen kannst. Hier kommt die Liste:

• Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition

• Haven

• Phogs!

• Unto The End

Und auch neue Spiele mit aktivierter Xbox Touch-Steuerung sind bald für Android-Geräte verfügbar:

• Celeste – Jetzt erhältlich

• Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (17. Dezember)

• Gears 5 (17. Dezember)

Destiny 2 The Dawning Event – 15. Dezember bis 5. Januar

The Dawning kehrt für alle Destiny 2-Spieler in diesem kostenlosen Event zurück! Verbreite gute Laune, backe Festtagsleckereien und verdiene Dir großartige Belohnungen. Gewinne den Dawning Spirit, indem Du Missionen erledigst, Kopfgelder eintreibst und Rezepte ausprobierst. Je mehr Geister die Wächter generieren, desto besser sind die Belohnungen, darunter ein legendäres Fusionsgewehr und ein neues exotisches Schiff.

Gears 5: Hivebusters Expansion & Game Of The Year Edition – 15. Dezember

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder zocken kostenlos! Die gefeierte Kampagne von Gears 5, der überarbeitete Mehrspielermodus und die Hivebusters-Erweiterung sind für Xbox Series X|S optimiert und stammen aus einer der erfolgreichsten Spieleserien. Gears 5: Game of the Year Edition enthält das Basisspiel, das Halo: Reach Character Pack, plus 30 Tage Boost, und die Gears 5: Hivebusters-Erweiterung. Game Pass- und Game Pass für PC-Mitglieder sparen 10 Prozent auf Hivebusters bzw. 20 Prozent auf die Game Of The Year Edition.

Minecraft: Community Celebration – bis 8. Januar

Vom 8. Dezember bis zum 13. Januar feiert Minecraft seine großartige Community – und beschenkt sie im großen Stil! Erhalte wöchentlich kostenlose Community-Maps und weitere passende Inhalte – Du findest sie auf dem Marktplatz.

Minecraft Dungeons – Howling Peaks DLC & Season Pass – Jetzt erhältlich

Auf den mächtigen Gipfeln lauert die Gefahr, und es braucht einen Helden wie Dich, um den aufziehenden Sturm aufzuhalten! Auf Deinem Weg zum Gipfel triffst Du auf neue Mobs, Missionen und Ausrüstungsgegenstände – aber sieh bloß nicht nach unten! Mit dem Season Pass sind außerdem die nächsten vier Kapitel der Minecraft Dungeons-Story erhältlich, einschließlich Howling Peaks! Mach Dich gefasst auf neue Mobs, Karten, Items, Missionen – und noch mehr Geheimnisse als je zuvor! Xbox Game Pass-Mitglieder sparen 10 Prozent!

Forza Horizon 4 – Super 7 and Cyberpunk Car Promos – Jetzt erhältlich

Hast Du das Zeug dazu, die Super7 zu schlagen? Nimm die Herausforderungen von Horizon an und gewinne unglaubliche Preise. Jetzt erstellst Du sogar eigene Challenges und teilst sie mit Deinen Freunden. Dank des Blueprint Builder fügst Du der Spielwelt neue Stunts und Objekte hinzu, und das Beste: er ist kostenlos in Forza Horizon 4 erhältlich.

Alle Wege führen nach Night City. Hole Dir den Cyberpunk Quadra V-Tech, der jetzt in Forza Horizon 4 verfügbar ist.

Sea of Thieves: Kostenlose Augenklappen und Schiff-Set – 14. Dezember

Diesen Monat sind es 1.000 Tage, seit Piraten in Sea of Thieves plündern! Zur Feier des Tages, am 14. Dezember, erhalten Spieler im Spiel Gedenk-Augenklappen. Die goldenen Varianten gelten denjenigen, die seit Tag eins die Segel gehisst haben.

Als spektakulären Weihnachtsbonus verdoppeln wir die Punkte, die Du bei Titeln der Ultimate Quests in EA Play und auf Xbox Series X|S sammeln kannst. Keine Sorge, das gilt natürlich auch für Spiele auf Xbox One!

Traurig, aber wahr: Für all die neuen Spiele im Xbox Game Pass, müssen ein paar Titel den Katalog auch wieder verlassen. Doch das ist kein Abschied für immer. Mit dem Xbox Game Pass Mitgliederrabatt von 20% sicherst Du Dir Spiele, die den Xbox Game Pass bald verlassen, dauerhaft:

Du und Deine Freunde wollen die neuen Perks testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt die ersten 3 Monate für nur 1 Euro. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.