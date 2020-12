Hood - Outlaws & Legends: Nehmt es von den Reichen im Multiplayer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Historisch mag es einen Robin Hood nie gegeben haben, die Idee dahinter hat jedoch die Menschen stets inspiriert. Einer der von den Reichen nimmt und den Armen gibt hat als Symbol gut funktioniert und zur Legendenbildung beigetragen. Diesen Mythos möchte Entwickler Sumo Digital Newcastle aufgreifen und mit Hood - Outlaws & Legends frei interpretieren. Hood ist dabei der symbolische Mantel, der von einer Person zur anderen weitergegeben wird und die Legende und den Mythos am Leben hält.

Während The Game Awards 2020 hat Publisher Focus Home Interactive nicht nur einen Gameplay-Trailer zum Titel präsentiert, sondern auch die Veröffentlichungsdaten präzisiert. Das gut einminütige Video haben wir euch unten eingebunden. Die Multiplayer-Heist-Action soll am 7.5.2021 für Vorbesteller auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Der offizielle Release sowie die PC-Version soll am 10.5.2021 folgen.

Als ein gemischtes Team in einem Mittelalter-Setting sollt ihr eure unterschiedlichen Fähigkeiten klug kombinieren, um gewagte Überfälle zu begehen. Auf verschiedenen Maps könnt ihr ganz unterschiedlich vorgehen, diverse historische und frei erfundene Gadgets und Waffen nutzen. Die vier zur Verfügung stehenden Charaktere pro Team wurden sehr frei nach der Robin Hood Romanvorlage gestaltet.

Hood als Ranger im Fernkampf, der sich im Schatten versteckt oder das Team aus sicherer Entfernung mit dem Langbogen samt explosiven Pfeilen unterstützt. John Nailer, der an Little John angelehnt ist, fungiert als Tank und Schläger im Nahkampf, der mit seinem Hammer Instantkills auslösen oder dank seiner Zorn-Fähigkeit endlose Ausdauer generieren kann. Bruder Tuck, hier Tooke genannt, ist ein Ex-Inquisitor mit Dreschflegel und Heilungs-Skills, der auch die Position von Gegnern in der Nähe offenbaren kann. Maid Marion schliesslich ist alles andere als die zu rettende Prinzessin, ist sie mit Armbrust und Rauchgranaten doch eine ernstzunehmende Kriegerin, die mit Attentatsfähigkeiten ausgestattet, sich in brenzligen Situationen während der Überfälle auch unsichtbar machen kann.

In Hood - Outlaws & Legends geht ihr gegen eine fiktive Macht, "der Staat" genannt, vor und bekämpft neben KI-Wachen und dem Sheriff natürlich auch feindliche Teams und müsst euch stets vorsehen, euch eure Beute nicht von diesen abluchsen zu lassen.