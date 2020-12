Space Invaders Forever erscheint heute für Switch und PS4 // Release-Trailer

PC andere

Heute ist Taito's Space Invaders Forever erschienen. Eines der bekanntesten Spiele aller Zeiten schafft es in der Spielesammlung Space InvadersForever in drei Versionen auf die Switch und die PS4. Enhtalten sind Space Invaders Extreme mit 16 Levels, Space Invaders Gigamax 4 SE, das erstmals auf Konsolen erscheint und unter anderem einen neuen Vierspieler-Koop und neue Levels bietet, sowie Arkanoid vs. Space Invaders. Letzteres ist ein Mix aus zwei der populärsten Arcade-Videospiele von Taito. In 150 Levels müsst ihr die Wellen der Invasoren besiegen und könnt dabei vierzig verschiedene Charaktere freischalten.

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch direkt unter dieser News im Release-Trailer verschaffen. Ein Spiele-Check von GG-User Vampiro ist in Arbeit.