PM: Disco Elysium – The Final Cut erscheint 2021 für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation-Leute! Hier ist ZA/UM, um euch zu erzählen, dass unser preisgekröntes RPG Disco Elysium im März 2021 auf PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint. Wir freuen uns darauf, dass ihr es ausprobiert.

Wir haben die Version Disco Elysium – The Final Cut genannt, da wir seit der Veröffentlichung für den PC im Jahr 2019 damit beschäftigt waren, alles, was wir mit dem Spiel machen wollten, zusammenzufassen und den letzten Schliff verpassen.

Wir haben über 150.000 Wörter mit neuen Quests hinzugefügt, mit denen ihr die politischen Träume eures Charakters erkunden könnt.Macht euch daran, die Gruppe wieder aufzubauen, werdet stinkreich oder zu versucht, die Zeit zurückzudrehen. Euch erwarten auf dem Weg einige wirklich monumentale Sehenswürdigkeiten, ihr lernt neue Charaktere kennen und erkundet eine ganz neue Gegend. Wenn ihr auf PlayStation 5 spielt, könnt ihr Disco Elysium – The Final Cut in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde erleben.

Wir freuen uns außerdem euch sagen zu können, dass Disco Elysium nach Hunderten von Stunden im Aufnahmestudio nun für jeden Charakter die volle Sprachausgabe hat, sodass ihr das gesamte Spiel auch hören könnt. Die Anzahl der unterstützten Sprachen wurde ebenfalls auf Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Brasilianisch-Portugiesisch und Koreanisch erhöht, damit mehr Menschen auf der ganzen Welt es genießen können.

Disco Elysium handelt von einem Detektiv, der in einem heruntergekommenen Küstenviertel mit heftigen Kopfschmerzen und nur noch wenigen Erinnerungsstücken aufwacht. Findet heraus, was mit ihm in der einzigartigen Welt passiert ist, die wir geschaffen haben. Wir haben Discomusik, frühe Fortbewegungsmittel und postrevolutionäre Angst in unserem Setting zusammengebracht und alles mit echten Ölgemälden zum Leben erweckt.

Ihr habt die Freiheit, alles zu erkunden, was sonst nur beim Spielen von Tabletop-Rollenspielen wie Dungeons & Dragons wirklich erlebt wird. Tatsächlich begann Disco Elysium als Tabletop-Spiel mit Regelbüchern und Würfeln. Aus diesem Grund werden große Momente im Spiel durch den Würfelwurf entschieden und wir haben dafür gesorgt, dass das Scheitern dieser Würfe genauso viel Spaß macht wie ein glücklicher Wurf.

Die Anpassung an die Tabletop-Erfahrung hat es uns ermöglicht, eine Geschichte mit einer absurden Anzahl möglicher Ergebnisse zu entwickeln. Wir haben über eine Million Wörter geschrieben, um die vielen, vielen Möglichkeiten zu berücksichtigen, wie ihr in eine Situation geraten könnt und wie ihr damit umgeht – ob es darum geht, einen Mord zu lösen, Karaoke zu singen, einen Milliardär zu in die Ecke zu drängen oder den Sinn des Lebens zu lösen.

Keine Sorge, ihr seid nicht allein. Im Gegensatz zu anderen Rollenspielen haben die 24 Skills in Disco Elysium unterschiedliche Persönlichkeiten, die aus dem Kopf unseres Hauptcharakters heraus mit euch sprechen. Sie kommen in vier übergeordneten Kategorien: Intellekt, Psyche, Körperbau und Motorik. Ihr könnt diese Fähigkeiten ausbauen, um die einzelnen Kenntnisse zu verbessern und neue Lösungen freizuschalten.

Wenn ihr in die Hand- / Augenkoordination investiert, könnt ihr eine Münze fangen, die durch die Luft geworfen wird, und dabei auch noch richtig cool aussehen. Oder steckt alles in euren Physical Instrument-Skill, und ihr könnt möglicherweise an einem Mann vorbeikommen, der wie ein Bulldozer gebaut ist und euren Weg versperrt. Wenn ihr nicht über eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit verfügen, könntet ihr möglicherweise Details in der Umgebung verpassen, die bei den Ermittlungen hilfreich sein können.

Dann ist da noch das Thought Cabinet. Wenn ihr mit den Bürgern unserer Stadt sprecht, euch einfach unterhaltet oder mit ihnen tratscht, werden ihr auf neue Gedanken kommen. Diese werden in eurem Thought Cabinet festgehalten, das wie eine Art Inventar für Gedanken ist, das Teil eurer Identität wird. Auf diese Weise erhaltet ihr mehr Dialogoptionen, die beim Fortschritt der Geschichte helfen – oder euch möglicherweise noch mehr in Schwierigkeiten bringen.

Das sind einige der Grundlagen von Disco Elysium – The Final Cut. Den Rest müsst ihr wirklich selbst entdecken. Wir wollen uns unbedingt bei allen für die Unterstützung bedanken und euch viel Glück wünschen, wenn ihr euch auf den Weg macht, um ein Held oder eine absolute Katastrophe zu werden.