Disco Elysium - The Final Cut erscheint im März 2021 // Volle Sprachausgabe

PC Switch XOne PS4 MacOS

In der Jörgspielt-Ausgabe aus dem Oktober 2019 schreibt Jörg Langer zu Disco Elysium unter anderem „[Das Spiel] hat etwas. Was es nicht hat, sind klassische Kämpfe, eine große Spielwelt oder so etwas. Aber ich finde es faszinierend.“ Begeistert vom Dialog-Rollenspiel waren auch andere, denn Disco Elysium wurde im März dieses Jahres mit drei BAFTA Game Awards in den Kategorien Debut Game, Narrative und Music ausgezeichnet.

Im Zuge der The Game Awards wurde nun Disco Elysium - The Final Cut angekündigt, das sowohl für PC und Macintosh als auch für Switch, PS4 und PS5 (4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde) im März 2021 erscheint. Besitzer der Originalversion erhalten The Final Cut als kostenfreies Update. In der entsprechenden Pressemittilung führen die Verantwortlichen von ZA/UM einige der Neuerungen auf.

Zu den wichtigsten Features gehört demnach die „volle Sprachausgabe für jeden Charakter“, für die „Hunderte Stunden im Aufnahmestudio“ nötig gewesen waren. Das gesamte Spiel soll nun vertont sein, hinzu kommt die Unterstützung weiterer Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Französisch oder Spanisch.

Schon in der Standardfassung ist Disco Elysium sehr textlastig. Jörg Langer dazu: „Denkt euch Planescape Torment mit weniger Herumlaufen und ganz ohne Kämpfe. Nur dass die Dialoge in Planescape Torment [...] von einer geradezu langweiligen Normalität sind im Vergleich zu denen in Disco Elysium.“

Für die Final-Cut-Version hat das Entwicklerstudio eigenen Angaben zufolge (weitere) 150.000 Wörter mit neuen Quests implementiert, des Weiteren erwarten euch neue Charaktere und Zwischensequenzen oder auch ein ganz neues Gebiet. Außerdem wird die Steuerung per Controller nun vollständig unterstützt. Bis zum 14. Dezember 2020 ist Disco Elysium bei Steam im Preis gesenkt: Statt 39,99 Euro kostet der Titel 25,99 Euro.