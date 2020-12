Zank Quest: Mixed-up Mother Goose

PC

Im Rahmen der kleinen Reihe über Sierra-Spiele, die der GG-User-Podcast Zankstelle schon seit einiger Zeit ausbaut, geht es heute ins Jahr 1987. Und dann noch ins Jahr 1990. Sowie die Jahre 1991 und 1995. Denn Mixed-up Mother Goose aus der Edelfeder von Roberta Williams ist das Spiel, das mehr Überarbeitungen erlebt hat als jedes andere Sierra-Adventure. Und das soll gerade bei dieser Firma durchaus etwas heißen. Hat doch die Umstellung der Entwicklungs-Engine so einigen Quest-Spielen eine neue Oberfläche spendiert.

Mixed-up Mother Goose ist ein relativ klassisch gehaltenes Sierra-Adventure, das aber für jüngere Kinder ausgelegt wurde. Es gibt also im Vergleich zu den bekannteren Reihen einige Unterschiede. So findet sich zum Beispiel im ganzen Netz kein "How to die in Mixed-up Mother Goose"-Video. Sierra selbst verortet den Titel auch eher im Edutainment-Bereich. Aber hört am besten selber rein.

Jürgen unternimmt einen kleinen Streifzug durch die Geschichte der verschiedenen Versionen. Aber auch einen kleiner Abstecher über diese obskure Figur der titelgebenden Mother Goose kann er sich nicht verkneifen. Und natürlich ist auch die Fortsetzung Mixed-up Fairy Tales noch Teil der Geschichte und damit dieses Podcasts.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge der Zankstelle direkt auf unserer Webseite. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord, iTunes und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.