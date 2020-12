PM: Game Awards 2020: The Initiative stellt Perfect Dark vor (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Vor zwei Jahren wurde die Gründung eines neuen Xbox Game Studios nahe Santa Monica angekündigt – The Initiative war geboren. Und heute, auf der Bühne der Game Awards 2020, kündigen sie ihr erstes großes Projekt an: Perfect Dark.

In Perfect Dark tauchst Du in einen packenden Geheimagenten-Thriller ein, der sich in der nahen Zukunft abspielt. An der Entwicklung des Titels sind einige der talentiertesten Spieleentwickler der Branche beteiligt, die eine gemeinsame Leidenschaft für Storytelling, World Building und unvergessliche Spielmomente teilen. Mit dem vollen Rückhalt der Xbox Game Studios wird dieses talentierte Team eine der kultigsten IPs in der Geschichte des Gaming neu interpretieren. Also ist es logisch, dass wir gar nicht abwarten können, Dir im Laufe des kommenden Jahres noch viel mehr zu erzählen.

Wir empfehlen Dir wärmstens die Studio-Vorstellung von The Initiative anzuschauen, denn hier erfährst du mehr über die Entwickler, ihre Ziele und die Arbeitsweise, mit der sie ein Spiel für die nächste Konsolengeneration realisieren.

